《今の時代って、「正直であること」は損なのかね。。。嘘が上手い、誤魔化しが得意って人が成功者に多い》6月10日、実業家でタレントのひろゆきがXに投稿したそんなポストが議論を呼んでいる。「ひろゆき氏といえば、1999年、まだ大学生だった21歳のときに日本最大級の匿名掲示板『2ちゃんねる』を開設した人物です。誰でも好きな話題のコーナーをつくることができたため、特定のタレントやスポーツ選手、音楽やドラマなど、多