来週のＦＯＭＣで利下げが決定されると見込まれている中、オプション市場では、その前後にドルがやや弱含むと予想されている。ドル下落を賭ける取引と、上昇を賭ける取引のバランスを示すオプションの指標から、ドル安に賭ける取引が僅かに優勢となっっていることが示されている。この状態は６日続いている。



投資家はオプション市場でドル安を見込むプットオプションに、ドル高に賭けるコールオプションよりも少し高い値段を支払っている。



一方、予想変動率は６．１９％と安定しているが、８月１９日に記録した年初来の最低水準である５．９０％からはやや上昇している。



USD/JPY 147.48 EUR/USD 1.1741



ドルインデックス 97.56



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

