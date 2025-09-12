【レポート】NiziU MAKO＆AYAKA＆RIMAがJIMMY CHOO Street Cafe Ginzaを訪問

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NiziUのMAKO、AYAKA、RIMAが、9月12日に東京・銀座にオープンするJIMMY CHOO Street Cafe Ginza（cafeの「e」はアキュートアクセントありが正式表記）を訪れた。

ロンドン発のグローバルラグジュアリーアクセサリーブランド「JIMMY CHOO（ジミー チュウ）」の日本初となるストリートカフェがオープン。

JIMMY CHOO Street Cafe Ginzaは、ブランドの遊び心あふれる英国スピリットを洗練されたムードで表現。英国で愛されるフィッシュ＆チップスやスコーン、爽やかなジントニックなど、クラシックでありながら心躍るメニューが、訪れる人をロンドンの街角へと誘う。

さらに、ロンドンの活気あふれるアート文化に敬意を表し、日本のグラフィティアートの第一人者であるKAZZROCKが特別に手掛けるJIMMY CHOO Street Cafe Ginzaでしか見ることのできない期間限定のオリジナルアートが来店者を出迎える。

オープンに先立ち、NiziUのMAKO、AYAKA、RIMAが来店。MAKO、AYAKA、RIMAはJIMMY CHOO のアイコンシューズである水のしずくにインスパイアされた「SCRLETT」シリーズのシューズと新作バッグ「BAR HOBO」を身に纏い、それぞれがJIMMY CHOOらしい華やかさと個性を表現。

ストリートな空間に映える姿で、ブランド創設当初に使用されていたカラー「ウィンターブルーム」で統一されたインテリアや、グリーンとフラワーが彩るイングリッシュガーデンのような空間をひと足先に体験し、ブランドの遊び心あふれる世界観の魅力について語った。

■MAKO、AYAKA、RIMA コメント

Q：JIMMY CHOO Street Cafe Ginzaに訪れてみて感じた印象をお聞かせください。

MAKO：ストリートカフェの開放感があり、ラグジュアリーさと温かみが共存している空間が印象的でした。

Q：英国のクラシックなメニューが揃っていますが、気になったメニューはありましたか？

AYAKA：サーモンがのったガーデンサラダが華やかで美味しそうで、ボリューム感も魅力的でした。

RIMA：昔からチーズトーストが本当に大好きで、海外のチーズトーストは（表面が）こんがり焼かれていて、（ジミーチュウ ストリートカフェ銀座のチーズトーストも）その色を完璧に表現されてたので、今にも食べたくなってしまいました。

MAKO：スコーンを紅茶やドリンクと一緒にロンドンの気分を感じながら味わいたいと思いました。

Q：ジミーチュウはロンドン発のグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドです。NiziU の皆さんも世界を舞台に活躍されていますが、海外や異文化から受けた刺激がパフォーマンスに影響することはありますか？

MAKO：海外での経験が表現力の幅を広げ、現地の言語や雰囲気に合わせたパフォーマンスをすることができていると感じます。

AYAKA：先輩アーティストの2PMさんの日本コンサートで刺激を受け、そんな憧れの先輩方のように自分たちのコンサートができたらいいなと思います。

Q：普段、休日にカフェを訪れることはありますか？ カフェでの過ごし方、楽しみ方があれば教えてください。

RIMA：息抜きやリフレッシュのためにカフェを利用して、お母さんとのショッピングの合間にもよく行きます。綺麗でリラックスできる空間が大好きです。

MAKO：読書が好きなので本を読みにカフェに行くことが多いです。

Q：本日のファッションのポイントを教えてください。

AYAKA：全身ホワイトの中で、バターミルク（イエロー）のパンプスとバッグがポイントになっています。

MAKO：シューズとバッグの鮮やかさを際立たせるために、服はシンプルにしました。歩くたびにキラキラ輝くシルバーのヒールがお気に入りです。

RIMA：全身秋っぽいブラウンのコーデにしました。ヒールの安定感があって、歩きやすいのでお気に入りです。

Q：今のファッションでどこにいきたいですか？

MAKO：このまま銀座を3人で歩きたいです。

RIMA：ヒールを履くときに、自己肯定感が上がる気がするし、背筋も伸びるので、（ヒールの）音が鳴るところで歩きたいです。

Q：この秋、チャレンジしてみたいファッションはありますか？

AYAKA：今日のバターミルク（イエロー）のような差し色を意識して、秋を楽しみたいと思います。

RIMA：普段シンプルな色の服が好きなので、今日みたいに小物でポイントをつけたファッションが素敵だなと思ったので、取り入れていきたいです。

Q：この秋、チャレンジしてみたいことはありますか？

AYAKA：お菓子作りが好きで、最近チーズケーキを美味しく作るのにハマっているので、さらに上を目指して本格的なチーズケーキを作りたいです。

MAKO：読書の秋ということで、今年の秋は10冊読めたらいいなと思っています。（よく読むジャンルは）哲学や人間の在り方について、などを読んでいます。

Q：最近、NiziUのメンバー内で流行っていることやマイブームがあれば、教えてください。

MAKO：デジタルカメラが流行っています。メンバー同士でツアーやイベントの際に撮り合いっこをして、送りあっています。

AYAKA：画質がエモい感じで撮れるのが可愛いので、古めの中古のカメラなど使ったりしています。

Q：最後に、ジミーチュウのカフェを訪れる方に向けて、ひと言お願いします。

AYAKA：とても素敵な空間なので、リフレッシュしたい時や素敵な方と素敵な時間を過ごしたい時に、訪れてほしいと思います。

