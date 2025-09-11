10月31日公開の映画『盤上の向日葵』で主演を務める坂口健太郎。俳優として高い人気を誇るが、私生活での“三角関係”を取りざたされ、波紋を広げている。

発端となったのは、「文春オンライン」の2日間にわたる報道だ。

「9月9日に、坂口さんが年上の一般女性と交際し、同棲していると伝えられたのです。爽やかなルックスで女性人気も高い坂口さんの熱愛を、SNSでは好意的に受け止める声が多かったです。しかし、翌10日、坂口さんがこの女性と同棲する一方、永野芽郁さんとも親密な関係にあったと報じられたのです。坂口さんが“二股”していたかのような内容にショックを受けるファンも多かったようです」（スポーツ紙記者）

「三角関係報道」が衝撃をもたらす一方で、Xでは

《坂口健太郎の彼女からしたらあのりさの噛みつきは相当嫌だろうな、最悪すぎる》

《というかリサが坂口健太郎にメロメロになってた時彼女はどんな気持ちだったんだろうか、、》

《永野芽郁ちゃんは、何故…人のモノがほしいのかな。同棲までしていた彼女さんが一番可哀想》

《坂口健太郎、同棲中の彼女がいながらも…残念だな〜素敵な俳優さんだなと思っていたけど見損ないましたよ 彼女が可哀想》

といった、坂口の“本命カノジョ”に同情する声があがっているのだ。坂口は、8月に韓国の4人組ガールズグループ「BLACKPINK」のLISA（リサ）のソロアルバムのプロモーションビデオで共演したが、その際、SNSをざわつかせることがあった。

「リサさんが8月16日のInstagramに、坂口さんと共演した動画のオフショットを投稿しました。坂口さんがベッドに寝転び、リサさんに膝枕をして添い寝をしたり、ハグをするなど、親密な写真が多かったのです。以前、リサさんが坂口さんのファンであることを公言していたこともあり、SNSで『公私混同』と炎上してしまいました。坂口さんの恋人の存在が取りざたされたことで、改めてリサさんとの“イチャイチャ写真”を想起する人も多いようです」（芸能記者）

坂口と永野は、2015年の映画『俺物語！！』や2020年の映画『仮面病棟』で共演している。気心知れた関係とあってか、坂口はこんな姿も見せていたようだ。

「『仮面病棟』の告知も兼ねたバラエティ番組や雑誌のインタビューで、坂口さんは永野さんを『めい』と下の名前で呼び、永野さんも『けん兄』と呼んでいました。2019年11月の坂口さんのInstagramでは、永野さんと笑顔で顔を寄せる親しげなツーショット写真を投稿していたのです。

当時は兄妹のような2人を微笑ましく見る向きが多かったですが、“三角関係”が報じられたことで、見方が変わってしまった人もいるようです。リサさん、永野さんとの距離の近さが相次いで話題になったことで、同棲しているという坂口さんの恋人の心境が心配されたのだと思われます」（前出・芸能記者）

人気俳優と付き合うのは、気苦労が絶えないようだ。