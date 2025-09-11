プロスケーターの羽生結弦（30才）が座長を務め、2023年から3年連続で3月11日前後に羽生の地元・宮城県で開催されている『notte stellata』（以下、ノッテ）をめぐって、パワハラ騒動が起きていたことが『女性セブン』の取材でわかった。

【写真】14年前、荒川静香らと募金を呼びかける羽生結弦。他、元妻・末延麻裕子さんとのツーショットなども

ノッテの関係者が明かす。

「現在、来年の第4回公演に向けた準備が進められています。しかし、2023年の初回公演から運営幹部としてノッテに携わるA氏による、スタッフへの強い当たりが目に余るのです。



ミスに対し”お前何やってんだよ！””もう口もききたくない””帰ってくれと吐き捨てるように言ったり机を叩いたりするほか、休日や夜遅い時間でも関係なく業務上の即座の対応を求められた人もいて”これはパワハラだよ……”と嘆く声も聞こえてきます」 A氏はアイスショーの興行が専門ではなく、もともとは日本テレビの番組に携わる映像ディレクター。羽生との関係は長年にわたる。

「初めは取材者と取材対象者という関係性の2人でしたが、東日本大震災の取材などを通して羽生さんとのかかわりを深めていきました。次第に羽生さんだけでなく、羽生さんの家族からも絶大な信頼を得るようになりました」（日本テレビ関係者）

羽生が「神様」「お師匠様」と崇める狂言師の野村萬斎（59才）と引き合わせたのもA氏だったという。



羽生は2014年から2022年まで毎年、日本テレビ肝いりの『24時間テレビ』に出演していた。

「これもA氏との関係性によるところが大きいといわれています。いつしか羽生さんサイドと連絡を取るには、A氏を窓口にしないといけないという暗黙の了解が出来上がりました。もちろん、その方が話がスムーズに進む側面もありました。

一方で、”羽生さんがこう言っているから”と言われてしまえば誰もA氏には反論できず、一部スタッフの間ではA氏の言うこと＝羽生さんの意思と捉えるようになっていきました」（前出・日本テレビ関係者）

ノッテの実現にもA氏が一役買ったという。

「3・11を風化させないためにどのような取り組みが出来るのか議論や模索を重ねた2人は、『アイスショーを宮城で実施してはどうか』という結論に至ったそうなんです。それがノッテ公演の開催につながりました。羽生さんからすれば、”A氏なくしてノッテは実現しなかった”という気持ちでしょう。

限られた人にしか心を開かない羽生さんにとって、A氏は”心から信頼できる仲間”のひとりなのです」（前出・日本テレビ関係者）

本誌『女性セブン』が取材を進めると、ノッテに関する複数の内部資料が関係者からもたらされた。そこにはA氏をめぐる、過去のノッテでの言動が記されていた。

資料がまとめられたのは、2023年公演の後だ。2024年公演を控える中で、ノッテの関係者B氏から、日本テレビなどの主催者サイドに対する意見があったのだという。

「『A氏からパワハラを受けたので、調査の上、報告と謝罪をしてほしい』という主旨のもののほか、『パワハラによる精神的損害』などを理由に、多額の金銭を求められたそうです」（別のノッテ関係者）

事態を重く見た日本テレビはB氏へのヒアリング調査を実施。ヒアリングは、2024年6月以降にノッテを主催する日本テレビ事業局の部長を中心に行われたという。



「2024年の秋頃、ヒアリングをまとめた内部資料が出来上がりました。その資料には、B 氏への聞き取り結果のほか、周囲のスタッフらの証言としてA氏の言動がまとめられていました」（別のノッテ関係者）



関係者へのヒアリングが終わり、2025年のノッテ公演の準備が進む中、調査をした日本テレビはある結論を出した。前出のノッテ関係者が続ける。

「調査の結果を踏まえ、A氏の言動についてはパワハラには該当しないと結論付けました。ヒアリング対象者にも、この結果が共有されたようで、一部の関係者からは、”あの言動がパワハラに値しないのか”という声も上がっていました」

本誌『女性セブン』は、A氏のハラスメントが認められなかったと結論付けた根拠を日本テレビ側に尋ねたが、「しかるべき部署を中心に複数の外部弁護士も交えて関係者へのヒアリングを含む調査を実施し、その結果、『ハラスメントの事実はなかった』と結論付ける弁護士の意見書を受領しました」と回答した。

9月11日発売の『女性セブン』では、日テレが行ったヒアリングをまとめた内部資料に書かれたA氏の言動、現在もノッテ関係者の間で上がるA氏の態度への疑問の声、そして、パワハラ騒動について知った際の羽生の様子などについて詳報している。