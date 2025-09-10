【ジュンクて何?】知ってた?「ジュンク堂」の由来に1.7万いいね - 「せやかて工藤!」「何やて工藤」
9月10日は「工藤の日」。そんな日に、全国に書店を展開する丸善ジュンク堂書店公式X(@junkudo_net)があるトリビアを投稿しました。あなたは「ジュンク堂」の由来、知っていますか?
丸善ジュンク堂書店公式X(@junkudo_net)より引用
本日9月10日は「工藤の日」です。
創業者の父親の名前が「工藤 淳（クドウ ジュン）」
その苗字と名前を入れ替えて「ジュンク堂」
これが「ジュンク堂書店」の名前の由来です。
毎年言ってますが、一人でも多くの方に知っていただきたいので、今年も言っちゃいました。
「ジュンク堂書店」は、漢字で書くと「淳久堂」。とはいえカタカナでも漢字でも、「ジュンク」は耳慣れない言葉……。
実は創業者・工藤恭孝氏の実父・工藤淳氏の名前から、苗字と名前を入れ替えて「ジュンク堂」としたそう。なお工藤淳氏自身も、神戸に本社を置く「喜久屋書店」を経営していました。
「毎年言ってますが」と投稿されたこのポストには、1.7万いいね(9月10日時点)が寄せられ、多くのコメントで盛り上がっています。「ジュンク、ってどういう意味かな? と思っていたのですが、「ジュンク堂」まででひとくくりの由来があったのですね!!」「これは「へぇ」ボタンを100連打したくなる!」と驚く声や、「工藤さんお世話になってます」とジュンク堂ユーザーからのコメントも。さらには「工藤の日」にちなんで「せやかて工藤!」「何やて工藤」と『名探偵コナン』に登場する服部平次のセリフでも盛り上がっています。
また、「石橋→逆にして直訳でブリヂストンを思い出した」「ブリヂストン、サントリーと同じでしたか!!」と苗字を基にした企業を思いだす方も。普段聞きなれた企業名の由来を聞くのは、面白いもの。気になったらぜひ調べてみてはいかがでしょうか。
