スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）。番組を制作する東映は9月1日、レンジャーの中心的存在であるレッド・ゴジュウウルフ役の“中の人”でスーツアクターの浅井宏輔（41）の降板を発表し、こう説明していた。

【画像】「ゴジュウジャー」レッドのアクター担当だった浅井宏輔



『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』

〈ご本人のご持病の悪化により、万全な状態で、長期的に役を続けることが困難な状況となりました〉

「妻子ある身でありながら…」

ところが──。制作スタッフが声を潜めて明かす。

「浅井さんは妻子ある身でありながら、“戦隊内不倫”をしてしまったのです」

東映に、浅井氏の降板理由が不倫だったかどうかを尋ねると、「キャストのプライベートにつきましては、お答えできる立場にございません」と回答した。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月18日号）