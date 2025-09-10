【pixiv18周年】 9月10日 発表

ピクシブが運営するイラスト、マンガ、小説作品の投稿プラットフォーム「pixiv」は、9月10日にサービス開始から18周年を迎える。これに合わせて、18年間を振り返るインフォグラフィックを公開した。

2007年にサービスを開始して以降、18年間で累計登録ユーザー数は1億1,900万人を超え、投稿された累計作品数は1億6,000万作品にのぼる。

同社は、「創作活動を楽しむ多くのクリエイターやファンの皆さまのおかげで、たくさんの素晴らしい作品が集まるプラットフォームとして18年の節目を迎えられたことに心から感謝しております。クリエイターやその活動を支えるファンの皆さまを取り巻く環境は、さまざまな情勢の中、日々変化し続けています。そのように変化し続ける環境においても、『pixiv』はユーザーの皆さまが創作活動を楽しむことができる場として、引き続き尽力してまいります。」とコメントしている。

18年間を振り返るインフォグラフィックを公開

総登録ユーザー数は1億1,900万人、累計投稿作品数は1億6,000万以上

「pixiv」では、イラスト・マンガ・小説・うごイラといった作品を投稿したり、作品にいいねやコメントといった、リアクションを送ったり、さまざまなコミュニケーション機能を利用することができる。「pixiv」の多様なコミュニティに参加し、活動しているユーザーの数はサービス開始より増え続け、2025年8月時点で1億1900万人を突破。

また、作品投稿も地域や言語の壁を越えて多くのユーザーに楽しまれており、この1年間で約11%の増加となる1億6,000万作品を突破した。

リクエストの送信数は32万件以上

「pixiv」には、創作活動を応援したいファンからのリクエストを、クリエイターが有償で募集して作品を創り上げる「リクエスト機能」が存在する。約5年前にリリースされた本機能は、クリエイターとファンの「好き」の気持ちをつなげ、創作活動を支える場のひとつとなっている。

これまでにファンから送られたリクエストの数は32万件を超え、クリエイターの新たな創作のモチベーションを日々生み出している。

海外アクティブユーザーは全体の約半数に増加

日本を拠点として始まった「pixiv」は、現在240以上の国・地域で利用されている。海外からの作品投稿と閲覧は、近年大きく増加しており、日本語以外の言語を使用している海外アクティブユーザーは全体の50%近くを占める。

また、海外からの作品投稿は全体の3分の1を占めており、世界中のクリエイターが創作活動を楽しんでいる。

サービスロゴを16年ぶりにリニューアル

今年1月に、サービスロゴを16年ぶりにリニューアルされた。同社は、「2007年のサービス開始以来、創作活動を愛する多くのユーザーが『pixiv』に集う中で、新たな趣味や熱中できるものを発見したり、様々な出会いや交流が生まれてきました。そうした可能性の誕生を今後も支え、よりいっそう加速して未来につなげていきたい、という想いを込めて、新しいロゴは『遊びを見つけよう。』をテーマに制作されました。」とコメントしている。

また、ロゴリニューアルに合わせて、「pixiv」を紹介するPVを「pixiv」公式YouTubeチャンネルで公開している。

直近1年間の代表的な取り組み

「pixiv」では、ユーザーのニーズを汲み取りながら日々改善が続けられている。この1年間で、主に以下の取り組みが行なわれた。

モバイル版「pixiv」でルビ記法の自動変換

作品の「閲覧と表示」設定に新しい項目が追加

アプリ版「pixiv」のホーム画面に新しいタブが追加

「pixiv」の小説検索で単語変換対応作品を絞り込める

リクエスト金額が割引になるクーポン機能の提供を開始

【pixiv年末年始企画】創作を楽しみ尽くした1年間を振り返る「myBESTpixiv2024」期間限定開催！

デスクトップ版「pixiv」トップページに新しいタブが追加

作品の公開範囲で「ログインユーザーに公開」を選べる

リクエストに下書き保存機能を追加

「pixivリクエスト」の情報をアプリ版「pixiv」で閲覧できる

自分の作品に届いたコメントを一覧で確認できる

自分の「好き」をまとめて公開できるコレクション機能（β版）を試験提供

