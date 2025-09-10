ÃæÏªÄ«¤Î¡È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤½¤é»°¿ÍÁÈ¡É¤¬ïèÊâ¤·¤¿·³»ö¥Ñ¥ìー¥É¤Ë±²´¬¤¯»×ÏÇ¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢È·¤Ï1Ëü±©Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×ßÚÎö¤¹¤ë¶áÆ£¥ïー¥ë¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÇï¼ê!?
9·î3Æü¡¢¹³ÆüÀïÁè¤ÈÀ¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ìー¥É¤ò³«ºÅ¤·¤¿Ãæ¹ñ¡£Å·°ÂÌç¹¾ì¤ò¸«ÅÏ¤¹Ï°³Õ¤Ë¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×ー¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Ì¡ºÍ»Õ¡¦¥ªー¥ëµð¿Í¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤Î¡È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤½¤é»°¿ÍÁÈ¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡£¤³¤Î»°¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¥¾¥¯¥Ã¤È¤¹¤ë¤±¤É¡¢²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×
¤È¼ÁÌä¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶áÆ£Âç²ð»á¤Ï¡¢
¡Ö¼óÇ¾¥¯¥é¥¹¤Î½ÐÀÊ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î26¥«¹ñ¡£¹ñÆâ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤º¡¢½¬¼çÀÊ¤ÎÏ·¤¤¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤ë¥Ñ¥ìー¥É¤À¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤ÏÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤·¡¢Á°²ó¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤¬13Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÀÅ¤«¤Ê¥¹¥Ôー¥Á8Ê¬¤À¤±¡£10Ç¯Á°¤Ï¡¢4,500²¯±ß¤¯¤é¤¤ÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤â¤¦ÈñÍÑ¤µ¤¨È¯É½¤â¤Ê¤¤¡×
¤È²òÀâ¡£Á´ÂÎÅª¤Ëµ¬ÌÏ¤Î½Ì¾®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â³¤±¤Æ¡¢
¡Ö¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤ËÈô¤Ð¤·¤¿Ê¿ÏÂ¤ÎÈ·¤Ï¡¢Á°²ó¤Î70¼þÇ¯¤Ï7Ëü±©¡¢º£²ó¤Ï80¼þÇ¯¤Ç8Ëü±©¡£1ËüÁý¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¤È¤¤¤¦¶áÆ£»á¤ÎÆÈÆÃ¤Ê²òÀâ¤Ë¡¢MC¤ÎÅìÌî¤¬
¡ÖÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è⋯⋯ÀìÌç²È¤ä¤«¤é¡£¤è¤¦¤ß¤Æ¤Ï¤ë¤ï¡£È·¤Î¤³¤È¡¢¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡ª¡×
¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢
¡Ö¥¹¥ß¥Þ¥»¥ó⋯⋯È·»³¤µ¤ó¡Ê¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿È·»³Í³µªÉ×¸µÁíÍý¡Ë¤âÆþ¤ì¤Æ⋯⋯¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¶áÆ£»á¡£ÅìÌî¤ÏÂ¤òÆ§¤ßÌÄ¤é¤·¤Æ¾Ð¤¤¤À¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¶áÆ£¥ïー¥ë¥É¤¬ßÚÎö¤¹¤ë²òÀâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·³»ö¥Ñ¥ìー¥É¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î»×ÏÇ¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î3ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
1.È¾±Êµ×À¯¸¢¼ùÎ©¤Î¤¿¤á¤ÎÉÛÀÐ
2.¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÂÐ±þ
3.Éð´ïÍ¢½Ð¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢·ò¹¯ÌäÂê¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥ìー¥É¤Ç¡Ö²¶¤ÏÂç¾æÉ×¤À¥¢¥Ôー¥ë¡×¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤⋯⋯¤³¤ì¤Ï¡¢¥×ー¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢¶âÁí½ñµ¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3¤ÄÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤Î·³»ö¥Ñ¥ìー¥É¤Ï³Ê¹¥¤ÎÉð´ï¸«ËÜ»Ô¡£26¥«¹ñ¤ÎÍ×¿Í¤¬Å·°ÂÌç¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤È¡£¤³¤¦¤·¤Æ·ÐºÑ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í»¡¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¼°Åµ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤ÎÃæ¤Ë¡¢È·»³Í³µªÉ×¸µÁíÍý¤¬¤¤¤¿¤³¤È¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö·ù¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¶áÆ£»á¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö½ÅÍ×¤Ê¿Í¤Û¤ÉºÇ¸å¤Ë°§»¢¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢È·»³»á¤ÏºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤â¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¡Ø¤Ï¤¤¡¢¼¡¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤¾¤ó¤¶¤¤¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÆ£°æÁï»á¤Ï¡¢
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Ï¡¢Í§°¦¤È¤«¡¢À¯¼£¿®¾ò¤¬¤ª¤¢¤ê¤«¤É¤¦¤«¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ãæ¹ñ¤¬¾å¤ÇÆüËÜ¤¬¡ÈÄ¶³Ê²¼¡É¤À¤È°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢È·»³¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ä¤«¤é¡¢1ÈÖºÇ½é¤Ë°®¼ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª ²¶Ž¤¤¹¤´¤¤¤ä¤í¡ª ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤Í¡£µÕ¤Ë¡×
¤È¸À¤¦¥ªー¥ëµð¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤¿¤áÂ©¤Þ¤¸¤ê¤Î¼º¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¡¢9·î6Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥åー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆŽ¤¤µ¤é¤Ë¸µÅý¹çËëÎ½Ä¹¤Î²ÏÌî¹î½Ó»á¤â¸ò¤¨¡¢·³»öÌÌ¤Ç¤â²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
