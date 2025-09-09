『陰陽廻天 Re：バース』第11話 タケル・晴明VSツキミヤの最終決戦！
david productionが手掛ける初のオリジナルTVアニメーション『陰陽廻天 Re：バース』、第11話のあらすじと場面カットが公開された。
『陰陽廻天 Re：バース』は、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ制作のdavid productionが手掛ける初のオリジナルTVアニメーション。熱血ヤンキー高校生・タケルが、不慮の事故をきっかけに転移した「電祇平安京（でんじへいあんきょう）」で出会ったヒロイン・ツキミヤの命を救うべく、「電祇平安京」を襲う脅威に対してタイムリープを繰り返し何度も立ち向かっていく物語。
ツキミヤや最強の陰陽師・安倍晴明らとの出会いを何度も経験し、過酷な運命に不屈の精神で抗う予測不能なタイムリープ救出劇が、2025年7月2日よりフジテレビ「+Ultra」ほかにて開幕する。
このたび、9月10日（水）放送の第11話「覚悟を決めろハレアキ！電祇平安京、最終決戦！！」のあらすじ＆先行カットが到着！ 予告映像も公開された。
前回・第10話では、世界蟲毒に敗北し衰退した電祇平安京で安倍晴明から過去が語られた。真実を知ったタケルは、 ”固定された未来” に抗うため晴明とともにツキミヤに立ち向かうことを決意。晴明は残る最後の平安京にタケルを送り出し、その望みを託した。
9月10日（水）放送の第11話では、ツキミヤが平安京の人々を味方につけ、安倍晴明は苦しい立場に。さらにはツキミヤの思惑通りその機能を維持する大時鳥の加護により無敵と化したツキミヤとの戦いで安倍晴明は全く歯が立たず苦戦を強いられる。一方タケルは陰陽師たちの協力を得てある作戦でツキミヤに立ち向かうことになるが……？ いよいよ最終決戦が始まった本作。物語はどのような結末を迎えるのか……？ 今後の展開もお見逃しなく！
＜第11話「覚悟を決めろハレアキ！電祇平安京、最終決戦！！」あらすじ＞
最後の一つとなった電祇平安京でツキミヤは世界蟲毒の秘密を人々に暴露し、町民たちの前で晴明を打ち倒そうとしていた。晴明が必死の抵抗を試みるも、大時鳥の加護を受けたツキミヤには一切の攻撃が通用せず苦戦を強いられる。一方、晴明に味方する陰陽師たちの協力を得たタケルは、大時鳥を攻略しツキミヤを止めるため、ある作戦を晴明に持ち掛ける。タケル・晴明VSツキミヤの最終決戦がついに始まる――。
（C）作乃藤湖／「陰陽廻天 Re:バース」製作委員会
