【ジブリパーク「野外上映会＆コンサート」】 11月1日、2日 実施予定 入場：無料（事前申込制）

11月19日に発売予定のスタジオジブリ音楽のトリビュートアルバム「ジブリをうたう その2」をプロデュースする武部聡志氏

ジブリパークは、「野外上映会＆コンサート」を11月1日、2日に実施する。入場は無料。ただし事前申込制となる。ジブリパークのチケットを持っていなくても申し込みができる。申し込み期間は9月26日10時から10月1日23時59分まで。

2022年11月のジブリパーク開園以来、毎年11月に開催している「野外上映会＆コンサート」。今年で4回目を迎える。今回は特別に、11月19日に発売予定のスタジオジブリ音楽のトリビュートアルバム「ジブリをうたう その2」をプロデュースしている武部聡志氏がコンサートを演出する。

11月1日には、このアルバムに参加する男女2人組ロックユニット「GLIM SPANKY」（グリムスパンキー）が、11月2日には同じく参加する歌手・大原櫻子さんがコンサートに登場。いずれも初めての出演となる。

11月1日に出演する GLIM SPANKYの（右から）松尾レミさん、亀本寛貴さん

11月2日に出演する大原櫻子さん

11月1日に「コクリコ坂から」（宮崎吾朗監督）、11月2日に「魔女の宅急便」（宮粼駿監督）が上映される予定となっており、両作品ともに同イベントでは初上映となる。

11月1日には「コクリコ坂から」（宮崎吾朗監督）を上映

11月2日には「魔女の宅急便」（宮粼駿監督）を上映

スケジュール

・11月1日

17時～17時30分 GLIM SPANKYコンサート

17時30分～19時5分「コクリコ坂から」上映

・11月2日

17時～17時30分 大原櫻子さんコンサート

17時30分～19時15分「魔女の宅急便」上映

※両日とも開場は16時。雨天決行。このほか、最新情報はジブリパークウェブサイトにて公開される。

【会場】

愛・地球博記念公園内の大芝生広場ステージ

（愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1）

※両日とも会場周辺ではキッチンカーが並ぶ。

・事前申込制（抽選）

9月26日10時から10月1日23時59分にBoo-Wooチケットで受け付ける。最大4名の申し込みができる。当落の発表は10月7日15時以降を予定。

※別途、当選時、Boo-Wooチケットのシステム利用料（1名につき110円）がかかる。

※4歳未満は申し込み不要。

□「Boo-Wooチケット」のページ

2022年11月に開園したジブリパークはこれまでの感謝の気持ちを込め、さまざまなイベントを楽しめる「秋のどんどこ祭り」を10月末から11月に開催する。「野外上映会＆コンサート」はメインイベントとなる。

「秋のどんどこ祭り」は昨年2024年に続き2回目。今年初めて企画したイベントも多数用意されている。基本的に事前申込制で、ジブリパークのチケットを持っていなくても申し込みできる（一部を除く）。詳しくは以下ウェブサイトにて確認してほしい。

□特設ページ

各イベント開催スケジュール

・10月31日 ZIP-FM GHIBLI DAY with ジブリパーク

・10月31日 魔女の谷＆もののけの里 トワイライト営業 ★初

・11月1日、2日 野外上映会＆コンサート

・11月8日 長久手の「警固祭り」の鉄砲隊がやってくる

・11月8日、9日 「～アニメーション美術監督に学ぶ～『背景美術の描き方』」

・11月15日、16日 タイルでオリジナル宝箱作り ★初

・11月22日、23日 バイオリン製作体験＆オリジナルキーホルダー作り ★初

・11月22日、23日 クリスマスリース作り ★初

・11月25日 子どもたちだけの映画鑑賞会 ★初

(C) 2011 Chizuru Takahashi, Tetsuro Sayama/Keiko Niwa/Studio Ghibli, NDHDMT

(C) 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N