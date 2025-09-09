おねだりの仕方は猫ちゃんひとりひとり違うもの。そんな猫ちゃんの『ちょっと個性的なおねだりの仕方』が話題となっています。

飼い主さんの足に擦り寄ったり、「ねぇ」と前足で叩いてみたり。そんなよくあるおねだりの仕方とはちょっと違った珍しいおねだりをする猫ちゃんの光景が、22万再生を超えて注目を集めることに。

投稿には、「カリカリあげなきゃって気持ちになりました（笑）」「して欲しいこと伝えるのって大事ですよね」とコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ご飯をもらおうと近くにやってきた猫が、次の瞬間…】

カリカリが欲しいおもちちゃん

ちょっと変わったおねだりの仕方が話題となっているのは、Instagramアカウント『もちベル』のおもちちゃん。前髪のような模様がチャームポイントのおもちちゃんは、個性的な"おねだりの仕方"を見せてくれるのだそう。

この日も、カリカリを貰おうと飼い主さんの近くにやってきたおもちちゃんは、早速おねだりを始めたそう。いったいどのようなおねだりの仕方なのかというと…ジッと飼い主さんを見つめたあと、「ニャー」とひと声発したのだそう。その姿はとても可愛らしいものの、『個性的』というには、少しありがちな仕草です。

しかし、このあとおもちちゃんは、「まるでAIみたい」と言われる個性的なおねだりの方法を見せてくれることとなったのでした。

『ニャーの3段階要求』でカリカリをおねだり

可愛らしい声を上げて飼い主さんにおねだりをするおもちちゃん。そんな姿を見たら、思わずおやつをあげてしまいたくなるところですが、ここはグッと我慢。

すると、カリカリが出てこないことに気づいたおもちちゃんは、もう一度飼い主さんに向かって「ニャー」と鳴いたといいます。

1度目の「ニャー」でカリカリが出てこなかったためか、その声はさっきよりも少しボリュームが大きかったそう。そしておもちちゃんは続けてもう一度、さらに大きな声で「ニャー！」と鳴いてみせたそう。この『ニャーの3段階要求』こそが、おもちちゃんの個性的なおねだりの仕方。

こんな可愛らしいおねだりをされたら、お腹いっぱいになるまでおやつをあげてしまいそうです。

おもちちゃんの特技は『特大ボイス』！

元気いっぱいの声で3段階の「ニャー」を聞かせてくれたおもちちゃん。その特大ボイスも、おもちちゃんの特技の1つなのだそう。

別の日にも、飼い主さんからおやつのカリカリを貰おうとおねだりをしていたおもちちゃんは、飼い主さんが話しかけるたび、おもちちゃんは大きな声でお返事をしてくれたといいます。

そんな自分の意思を大きな声でしっかりと伝えられるおもちちゃんの光景には、「気持ちを伝えることって大切ですよね」といった声が寄せられています。

おもちちゃんの『ニャーの3段階要求』の光景には、「ちゃんと強弱つけて段階踏んでるの賢すぎ」「おもちちゃんのクソデカボイス可愛い」「なかなかしっかりしたお声ですねｗ」とコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『もちベル』では、そんなおもちちゃんをはじめ、個性豊かな家族猫ちゃんたちの日常の様子も綴られていますよ。

