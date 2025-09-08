21ºÐ¡¦ÎëÌÚÊ¡¤¬¸ì¤ëÎø°¦´Ñ¡¡ÍýÁÛ¤ÏàÆ±¤¤Ç¯¤«Ç¯¾åá¤â¡Ö°Õ³°¤ÈÇ¯²¼¤È¤ÎÊý¤¬¹ç¤¦¤Î¤«¤â¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡¢£¸Æü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ï¥Ô¥¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦´Ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Î¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ö²¶¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤ÆËÜ²»¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¿Í¡×¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¤Ç¤â¤³¤ì¤¬Á´¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤½¤¦¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ëà¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µá¤¬¤¢¤ë¿Í¡£°¦ÕÈ¤È¤«¤â¤½¤¦¤À¤·¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËËÍ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¸å¤Î¾Ð´é¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤«¤Ï¡¢ÀäÂÐ¥¥å¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍýÁÛ¤Ï¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤«Ç¯¾å¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¬£²¸Ä²¼¤ËËå¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ëå¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤È¤«¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶áÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö°Õ³°¤ÈÇ¯²¼¤È¤ÎÊý¤¬¹ç¤¦¤Î¤«¤â¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ï¤ê¤È²¿¤«¤ò¤¹¤ëÊý¤¬¹¥¤¤À¤«¤éà¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ª»Ð¤µ¤óá¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¹ç¤¦¤«¤â¤Ê¤È¤«¤Ï¤¹¤´¤¤»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡Ø¤³¤ì¤«¤éËÍ¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òºÇ¶á´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£