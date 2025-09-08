ORANGE RANGE、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』主題歌「トワノヒカリ」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ORANGE RANGEが、新曲「トワノヒカリ」を10月15日に配信で、10月22日にCDでリリースすることを発表した。

■「トワノヒカリ」は本予告映像で一部視聴可

「トワノヒカリ」は、TikTokで話題を呼び、“令和イチ泣ける”と話題の芥川なお原作のベストセラー純愛小説を、『余命10年』や『いま、会いにゆきます』などを手掛けてきたレジェンド脚本家・岡田惠和と、『美しい彼』シリーズで若手実力派として注目を集める映画監督・酒井麻衣が、世代を跨いだ新鮮なタッグで実写化する映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の主題歌。

主演の當真あみを筆頭に、齋藤潤、杉野遥亮、中条あやみ、田中麗奈、ユースケ・サンタマリアら、フレッシュ＆実力派の豪華キャスト陣が話題となっている作品で、すでに本予告映像では楽曲の一部が視聴できる。

同曲は映画を視聴後に書き下ろされ、映画に登場する桜井萌（當真あみ）や佐藤日向（齋藤潤）たちが織りなす大切な時間を、“らしさ”溢れる曲調と歌詞でエモーショナルに表現した一曲となっている。

■【動画】映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』予告＆コメント映像

■ジャケット写真は大ヒット曲「花」を彷彿とさせるデザイン

「花」のキャッチフレーズでもあった“泣けるレンジ”を掲げる今楽曲は、またまたヒットの予感。併せて公開されたジャケット写真も「花」を彷彿とさせるデザインになっており、制作秘話も今後のインタビューで語られるとのことだ。

■【画像】「トワノヒカリ」ジャケット写真、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』本ポスタービジュアル

■映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』ストーリー

子どもの頃から病弱で、家の中だけで過ごしてきた桜井萌。15歳の冬、余命半年と医師から宣告される。家族が悲しみに暮れるなか、高校に通うことを決意した萌は、同じクラスの佐藤日向に突然告白。恋人同士となって少しずつ距離を縮めていくふたりは、萌の誕生日に“好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれる”という満月「ストロベリームーン」を見に行く夢を叶える。しかしその日を境に、萌は音信不通となってしまう。萌が消えた理由とは。そして13年後に明かされる、萌の想いとは…。

■當真あみ コメント

■ORANGE RANGE コメント

■ORANGE RANGE、全国ツアー開催中

結成24年を迎えたORANGE RANGEは現在、ツアー『RANGE AID+ presents RWD← SCREAM 025』を開催中。

発表済みのオリジナルアルバムにフォーカスしたコンセプトツアーで、約6年ぶり6度目の開催となる今回は、2009年に発売された6枚目のオリジナルアルバム『world world world』を軸にパフォーマンスを披露。「おしゃれ番長 feat.ソイソース」「瞳の先に」など全13曲を収録した同アルバムの再現をコンセプトに、全国8都市9公演にて行われている。

9月6日には、ツアーの初日がZepp Fukuokaにて開催され、大盛況のうちに終了。TikTokで4億回再生を突破し、世代を超えて大ヒット中の「おしゃれ番長 feat.ソイソース」や今話題のヒット曲など大盛り上がりのライブとなり、2025年夏の勢いを感じさせた。

ORANGE RANGEは、最終日の10月4日のZepp DiverCityまで、夏の勢いそのままにツアーを一気に駆け抜ける予定だ。

■リリース情報

2025.10.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「トワノヒカリ」

2025.10.22 ON SALE

SINGLE「トワノヒカリ」

■映画情報

『ストロベリームーン 余命半年の恋』

10月17日（金）全国公開

原作：芥川なお『ストロベリームーン』（すばる舎）

脚本：岡田惠和

監督：酒井麻衣

主題歌：ORANGE RANGE「トワノヒカリ」

出演：當真あみ 齋藤潤 ／ 杉野遥亮 中条あやみ

池端杏慈 黒崎煌代 吉澤要人

伊藤健太郎 泉澤祐希 池津祥子 橋本じゅん

田中麗奈 ユースケ・サンタマリア

配給：松竹

(C)2025「ストロベリームーン」製作委員会

■関連リンク

映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/stmoon-movie/

ORANGE RANGE OFFICIAL SITE

https://orangerange.com/

■【画像】ツアー初日となったZepp Fukuokaでのライブ写真