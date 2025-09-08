静岡県伊東市の田久保真紀市長が８日、Ｘ（ツイッター）に新規投稿。「本日はお昼は時間が取れたので伊東市役所８階の食堂で定食をいただきました」と、窓際席に置いた定食のお膳ごしの、快晴の海を臨む美観写真をアップした。

東洋大学歴詐称疑惑に端を発し、約３カ月、辞職発言を撤回するなど不可解な言動を繰り返した後に、１日に市議会が全会一致不信任決議を可決。法的に１０日以内に辞職もしくは失職、議会解散を選ぶ必要があるうえ、市議会から地方自治法違反容疑で県警伊東署に刑事告発された立場が…。

「窓からの絶景！！」と絵文字入りではしゃぐ投稿は「伊東市は空と海の碧、山々と森の緑が美しい宝石箱のような所です。毎日見ていても綺麗だなぁ〜と見とれてしまいます。ここにしかない、この素晴らしい自然を次の世代へ、美しいままに引き継いで参ります」と記している。

案の定、ネットが荒れ模様に。

「美しい景色を観ながら優雅にランチですか？市民はそれどころではないのですよ！」「流石です。空気が読めない（笑）」「時間が取れたらなら学歴詐欺について話してくれないかな」「どういう神経してたらそんな悠長なポストできるんだよほんとに」「東洋大から取り寄せた事実はお示しできますか？」「もはや怖いです」「メンタル強すぎる」「昼食食べることに異議はないが、発信すべき事柄は他にあるはず！」との反応が集まった。

一方で支持派からの投稿も多く「オールドメディアに負けずに自然を守ってください」「伊豆の自然と温泉を守ってほしいです」「応援しています！負けないでください！」「メガソーラー反対！」との投稿も集まっている。