怒ったり笑ったり、とにかく忙しい。

【権藤博の「奔放主義」】パV争いはラストスパート間際 日本ハム「優勝の条件」を話そう

日本ハムの新庄監督（53）は8月下旬に首位ソフトバンクを3タテした際、「追われる方は窮屈になる。追う方は楽なんですよ」と、上機嫌で語っていた。7月31日に首位から陥落したものの、この3連勝でソフトバンクと0.5ゲーム差の2位。手応えを感じていたのは確かだろう。

しかし、依然として順位は変わらず、7日はソフトバンクの敗戦に付き合う形でオリックスに逆転負けを喫し、ゲーム差は4のままである。

「追う方が楽」のはずが、ゲーム差は縮まらないどころか離される一方。そんな状況だからか、指揮官もやたら怒りっぽくなってきた。

この日、1カ月ぶりに本塁打を放った清宮を笑顔で出迎えた新庄監督だが、前日に走塁ミスでチャンスを潰した際は「あんな走塁をしてたら勝てるものも勝てない」とピシャリ。際どいタイミングにもかかわらずリクエストを試みず、「いや、アウト、アウト」とにべもなかった。

8月27日に先発し、KOされた山崎についても「チェンジアップはもうやめてほしい。腕が振れないチェンジアップは右打者は打ちやすい。正直、やめてほしい」と苦言を呈し、再調整を命じた。

2日はチャンスで見逃し三振した石井を直後の守備から懲罰交代。さらに4日は自身のインスタグラムで、ある動画配信者について「ファイターズの選手 ファイターズファンの皆さん 悪口を言って小銭稼いでるこの動画 見てないと思いますが、今後もイライラするだけなんで見ないで下さい」と、異例の呼びかけを行った。

同日のロッテ戦で大勝するや、「選手のオーダーをがらりと変えて勝ちましたけど、何か」と、鬱憤を晴らすように例の配信者を嘲笑したものの、「言われてばっかしで腹立つ」と、怒りは収まらなかった。

イライラが続く新庄監督に、ナインが萎縮しなければいいが……。

◇ ◇ ◇

球界の重鎮・権藤博氏は日刊ゲンダイの連載コラムの中で、「日本ハムが優勝するための条件」について言及。優勝争いの本当の勝負は残り20試合になってからと持論を展開し、日本ハムの不安点も指摘している。権藤氏はこの優勝争いをどう見ているのか。

