チャンネル登録者31万超の人気ペット系YouTubeチャンネル「豆柴福ちゃん富くん」が2025年9月7日に公開した動画で、飼い主夫妻の「離婚」に伴って同チャンネルでの活動を終了すると発表した。

2匹の愛犬と暮らしていたが、今後はそれぞれ1匹ずつ引き取り、別のYouTubeチャンネルで発信を続けるとしている。

同チャンネルは19年に始まった。6歳の福ちゃんと5歳の富くんという柴犬2匹と、飼い主の「ママ」さん、「パパ」さんとの日常を紹介している。

今回は「【ご報告】福富チャンネルを終了します」と題した動画が公開された。富くんとともにママさんが登場し、「今まで応援してくださった皆さんのことを思うと、申し訳ない気持ちでいっぱいでお話しするのも心苦しい」としながら、

と涙ながらに発表した。愛犬に関してもよく話し合ったといい、福ちゃんはパパさんと、富くんはママさんと暮らすとしている。「今までみたいにいられたら良かったんですが、本当に2人（愛犬）には申し訳ないことをしてしまったと思います。それが、本当に、離婚することを踏みとどまる今までの理由でした」とも明かし、下記のように述べた。

別々にチャンネル開設「前向いて歩いて行きます」

パパさんは声のみで出演し、「やっぱり皆さん福と富のことが心配だと思うし、そこをしっかり、僕らがちゃんとまたお届けできるようにしていきましょう」などと伝えている。パパさんは「豆柴福チャンネル」、ママさんは「豆柴富とのふたり暮らし」というYouTubeチャンネルで発信を続けるという。

チャンネル終了を発表した動画の概要欄には、下記のようにも記されていた。

「驚かせてしまい悲しい気持ちにさせてしまいごめんなさい。福富ファミリーはバラバラになりますがこれからも笑顔で明るく楽しく幸せに毎日を過ごせるように一生懸命頑張ります。前向いて歩いて行きますのでもしよければ今後も応援してくださると嬉しいです。最後まで動画を見てくださりありがとうございました」

動画のコメント欄には、「とてもびっくりして私も泣いてしまいました」「視聴者に気づかせなかった努力、本当にすごいです」「どんな形であれ、お二人と福富たちが幸せでありますように願ってます」といった声が寄せられている。