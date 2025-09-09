この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTuberのJukiaが自身のチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて、アメリカから来た新婚夫婦を“おもてなし”する動画を公開した。空港で出会ったばかりの初来日の外国人を無料で観光案内し、ホテルまで送り届けるという人気企画で、今回は結婚した翌日にハネムーンで日本を訪れた夫婦との心温まる交流が描かれた。



動画は、Jukiaが羽田空港でミネソタ州出身のジェイクさんとアイヴィーさん夫婦に声をかける場面から始まる。企画の趣旨を説明すると、二人は「やってみたい！」と快諾。車に乗り込むと、Jukiaは日本の夏の暑さを気遣い、塩分補給の飴や冷却シートをプレゼント。この細やかな心遣いに、アイヴィーさんは「すごいおもてなししてくれるね〜！これがFREE RIDEだね〜！」と満面の笑みを見せた。



会話が弾む中、ジェイクさんから「実は昨日結婚して、ハネムーンで日本に来るんだよ」と驚きの事実が明かされる。結婚したての二人にとって、日本は特別な旅行先だったようで、ハネムーンに日本を選んだ理由を「日本が一番来たいところだったから当然だよ！」と断言。その言葉からは、長年日本に憧れを抱いていた様子が伝わってきた。



来日のきっかけは、夫のジェイクさんが歴史の本を読んだことだという。「最初は東アジアについて学んでいたんだけど、日本のことが出てきた瞬間にすごく困惑したんだ。だから日本のことはもっと学ぶのに時間をかけたいなって思って。気づいたら日本の文化を学ぶことの虜になったんだ」と熱っぽく語り、そこからアニメ『進撃の巨人』や『NARUTO』にもハマったことを明かした。一方、妻のアイヴィーさんは『ハウルの動く城』や『もののけ姫』などジブリ作品のファン。「アメリカには長い歴史のものがないから」と、日本の庭園や寺、伝統的な建物に強い関心を抱いていると話した。



Jukiaはそんな二人を、東京の新名所・豊洲「千客万来」へと案内。江戸の街並みを再現した風景や、突如始まった忍者ショーの迫力に「カッけー！」「すごいな〜！」と大興奮。グルメも満喫し、妻のアイヴィーさんは念願だったフルーツサンドを頬張り、「めちゃくちゃ美味しいよ！」と感動。抹茶ラテを飲んだ際には「アメリカより全然美味しいよ！比べ物にならない！」とその味を絶賛し、「9kg太って帰るのが目標」とジョークを飛ばすなど、日本の食文化への期待をのぞかせた。さらに、屋上に設置された足湯では、東京の絶景を眺めながら「街のど真ん中に、こんなに落ち着ける場所があるなんてね」とリラックスした表情を見せた。



Jukiaの温かいおもてなしと、初来日の感動を素直に表現する夫婦のやり取りが、日本の魅力を再発見させてくれる内容となっている。



