「登ったものの降りられなくなってる」



【写真】小上がりで固まった犬「おろして」と訴える無言の視線

ウェルシュ・コーギーの「ちろる」くん（6歳・男の子）の好奇心が招いた思わぬハプニングが注目を集めています。



部屋の小上がりの上で立ちすくむちろるくん。その表情は真剣そのもの。どうやら上がってみたものの、降りられなくなってしまったようです。飼い主さんをじっと見つめて、まるでSOSを発しているかのよう。小さな子どものようないじらしくも愛らしい姿に、1.3万件超の“いいね”が寄せられ、多くの人が胸をきゅんとさせました。



実は、この行動には理由があったようでーー飼い主のXユーザー・ぷにこ というどすこい。さん（@moshako_taruto）に詳しくお話を伺いました。



思わぬ場所で固まった！ そのときの様子はーー

ーー撮影時の状況を教えてください。



「引っ越しをして片付けをしていたときのことです。新居の部屋には小上がりがあるのですが、荷物で隠れていたんです。片付けが進んで小上がりが見えるようになると、ちろるは興味津々でニオイを嗅いだり探検していたんです。そのうち、よじ登ったものの降りられなくなって困っていました」



ーーこの光景を見たときのお気持ちは？



「思いがけない姿に、思わず笑みがこぼれてしまいました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「小上がりに腰をかけると、ちろるが膝の上に乗ってきたんです。そのまま抱っこをして降ろしました」



ーーちろるくんは、どんな性格ですか。



「人間が大好きで甘えん坊ですね。お散歩ですれ違う知らない人にも耳をペターンとしてあいさつしようとします。ドッグランでも他の飼い主さんのところへ行って“お尻アタック”をしたり、撫でてもらったりしています。とにかく“ナデナデ”が大好きなんです。撫でてほしいときはそばに寄ってきて前足でちょいちょいします。撫でないと『ピーピー』と鳴いてアピール。ちろるが満足するか寝落ちするまで“ナデナデ”する時間がとても幸せです」



ちろるくんのいじらしい姿に、多くの人が心を和ませました。コメント欄には笑顔と共感の声が次々と寄せられています。



「緊張の面持ち」

「かわいすぎる。表情が何とも良いですね」

「『はやくおろしてください』って聞こえる」

「ちょっとキュッとなっててかわいらしいです」

「お耳ぴーん、かわいい。抱っこしておろしてあげるねぇ」

「『どうしよう…』がめちゃくちゃ伝わってきて、うんとかわいいワン」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）