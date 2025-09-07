[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦](三協F柏)

※19:00開始

主審:中村太

副審:聳城巧、坊薗真琴

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 42 原田亘

DF 4 古賀太陽

DF 88 馬場晴也

DF 26 杉岡大暉

MF 6 山田雄士

MF 39 中川敦瑛

MF 8 小泉佳穂

MF 14 小屋松知哉

FW 11 渡井理己

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 29 永井堅梧

DF 16 片山瑛一

DF 2 三丸拡

DF 22 野田裕喜

DF 3 ジエゴ

MF 15 小見洋太

MF 19 仲間隼斗

MF 28 戸嶋祥郎

FW 20 瀬川祐輔

監督

リカルド・ロドリゲス

[横浜F・マリノス]

先発

GK 21 飯倉大樹

DF 16 加藤蓮

DF 33 諏訪間幸成

DF 13 ジェイソン・キニョーネス

DF 25 鈴木冬一

MF 8 喜田拓也

MF 28 山根陸

MF 14 植中朝日

FW 37 ジョルディ・クルークス

FW 26 ディーン・デイビッド

FW 17 井上健太

控え

GK 19 朴一圭

DF 43 埜口怜乃

MF 20 天野純

MF 32 田中雄大

MF 6 渡辺皓太

FW 18 オナイウ情滋

FW 23 宮市亮

FW 30 ユーリ・アラウージョ

FW 48 谷村海那

監督

大島秀夫