柏vs横浜FM スタメン発表
[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦](三協F柏)
※19:00開始
主審:中村太
副審:聳城巧、坊薗真琴
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 42 原田亘
DF 4 古賀太陽
DF 88 馬場晴也
DF 26 杉岡大暉
MF 6 山田雄士
MF 39 中川敦瑛
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
FW 11 渡井理己
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 16 片山瑛一
DF 2 三丸拡
DF 22 野田裕喜
DF 3 ジエゴ
MF 15 小見洋太
MF 19 仲間隼斗
MF 28 戸嶋祥郎
FW 20 瀬川祐輔
監督
リカルド・ロドリゲス
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
DF 33 諏訪間幸成
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 25 鈴木冬一
MF 8 喜田拓也
MF 28 山根陸
MF 14 植中朝日
FW 37 ジョルディ・クルークス
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 17 井上健太
控え
GK 19 朴一圭
DF 43 埜口怜乃
MF 20 天野純
MF 32 田中雄大
MF 6 渡辺皓太
FW 18 オナイウ情滋
FW 23 宮市亮
FW 30 ユーリ・アラウージョ
FW 48 谷村海那
監督
大島秀夫
