「日韓W杯の誤審を思い出す」「即レッドカード出さないなんてありえない」日本対メキシコ戦主審の不可解ジャッジに“批判の嵐”「酷い。ファウルの位置が違うのに」【森保ジャパン】
現地時間９月６日にアメリカのオークランドで開催された国際親善試合、日本とメキシコの一戦（結果は０−０）で、不可解な判定があった。
問題のシーンは90分。完全に抜け出したCF上田綺世がメキシのCBセザール・モンテスに“明らかに足を引っ掛けられた”にもかかわらず、ルビエル・バスケス主審はイエローカードを提示したのだ。
誰がどう見ても決定機阻止。キャプテンの遠藤航が抗議しても、それを聞き流すかのようにプレーを再開しようとしていたのだ。VARが介入したおかげで、「イエローカード→レッドカードに」なったが、２つ目の問題はその後である。
日本のFKの位置が明らかに遠い。ピッチ外から森保監督が抗議しても聞き入れてもらえず、チャンスがチャンスではなくなったFKもゴールに繋がらず、タイムアップ。後味の悪さを残した。
ルビエル・バスケス主審の拙いジャッジはネット上でも大きな話題に。以下のように苦言を呈すコメントで占められた。
「日韓ワールドカップの誤審を思い出す」
「ひどい。ファウルの位置が違うのに」
「素人が見てもレッドですね」
「イエロー出すからビックリするよな。VARがある試合で良かったわ」
「がっつりメキシコ寄りのジャッジだったな」
「アレで即レッドカード出さないなんてありえない」
「一番の問題はあの距離の遠さ。倒された位置から10メートルくらい下がっていた」
「あそこまで明らかな誤審は選手ももっと抗議するべき」
「レッド覚悟で削りにいくのが汚すぎる」
まさに批判の嵐である。ちなみに、日韓W杯の誤審とは、ベスト16の韓国対イタリア戦でのイタリアの退場処分とゴール取り消し、準々決勝の韓国対スペイン戦でのスペインのゴール取り消しを指す。レフェリーには正しいジャッジを求めたい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
