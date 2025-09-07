人気TikToker、カップル成立を報告「推しと推しが付き合うって最高」「結婚してほしい推しカップル！」
TikTokerでインフルエンサーのしんたろーさんは9月4日、自身のInstagramを更新。出演番組でのカップル成立を報告しました。
【写真】しんたろーのラブラブなツーショット
コメントでは「しんちゃんさすがやで〜」「まさかの大逆転で私まで嬉しい」「結婚してほしい推しカップル！！！」「どうか末永く結婚まで見守らせて下さい」「素敵な人に出会えたんだね」「この夏 一番熱かったわ」「推しと推しが付き合うって最高です」「しんちゃんの魅力が、世の中に広く知られてしまいましたね」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:鎌田 弘)
「しんちゃんさすがやで〜」しんたろーさんは「改めて シャッフルアイランド season6 観ていただき本当にありがとうございました！ まいかちゃんと成立させていただきました」とつづり、5枚の写真を載せています。海の見える丘で、カップル成立時のツーショットを披露。恋愛リアリティ番組『シャッフルアイランド』（ABEMA）にてダンサーでタレントのまいかさんへの告白が成功し、一緒に撮影したラブラブなツーショットを公開しました。
「華やかな世界にいるしんちゃん眩しすぎる」1日にも「YouTubeにて是非みんなに観てほしい動画が上がるので観に来てね！」と、まいかさんとのツーショットを披露したしんたろーさん。この投稿には「華やかな世界にいるしんちゃん眩しすぎる」「まいかちゃん可愛い」「しんくんかっこよすぎ相変わらず」と、称賛のコメントが多数寄せられていました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
