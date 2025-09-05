この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥医師が、自身のYouTubeチャンネルで「他人を妬むと自分が不幸になる理由」と題した動画を公開し、「妬み」という感情との向き合い方について持論を展開した。



動画の冒頭で高須氏は、「妬むっていう気持ち、これね、人間である以上、必ず誰でもやってしまうんですよ」と語り、他人を羨み、妬む感情は誰にでも生じる自然なものであると説明。そのうえで、この感情を放置し、ネガティブな方向に増幅させることが、いかに自分自身を不幸にするかを説いた。



高須氏は、他人を妬む人の特徴として「すぐ文句や愚痴を言う」「自分が負けたのは相手のせいだと思い込む」といった点を挙げ、「妬んでばっかりだとですね、やっぱり自分自身がダメになってしまうんです。自分が不幸になっちゃうんです」と指摘。他人の粗探しをしたり、悪口を言ったりする行為は、建設的な解決策を伴わないため、周囲から「ダサい、かっこ悪いなって思われる」と断じた。結果として人が離れていき、さらなる孤立と劣等感に苛まれるという悪循環に陥ると警鐘を鳴らした。



一方で高須氏は、妬みの感情を「プラスのエネルギーに変える」ことの重要性を強調。「俺も努力してあいつに近づくぞ」というように、自己成長の原動力とすることで、状況を好転させられるとアドバイスした。さらに、どうしても勝てないと感じる相手に対しては、無理に張り合うのではなく、「『あいつはすごい』って認めてあげたほうが逆によい」と語り、ありのままを受け入れる潔さも必要だと述べた。



最後に、他人とではなく「過去の自分と比較して、自分が成長したことを喜ぶ」ことの重要性を訴え、自分自身の成長に目を向けることで、無用な妬みの感情から解放されると締めくくった。