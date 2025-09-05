Adobeは、iOS向けに無料の動画編集ツール「Premiere iPhone版」を9月末にリリースする。既にApp Storeで予約を受け付けている。

オーディオ波形を備えたマルチトラックタイムラインも組み込まれており、モバイル版でもトリミングやレイヤー操作が自由に行える。デスクトップ版のPremiereの操作に慣れているユーザーに馴染みあるユーザーインターフェイスで、鮮やかに色分けされているという。

モバイル版でも、フレーム単位で動画を調整でき、スタイル付きテキストに対応した「字幕を自動生成」機能も搭載する。

動画、オーディオ、テキストレイヤーは無制限に追加でき、4K HDR対応などの機能を備える。

「Premiere iPhone版」の「効果音生成」機能では、テキストプロンプトと自分の声で、任意のタイミングで感情や抑揚を正確に再現できる。また、AIを活用した「スピーチを強調」機能を使うと、ノイズの多い環境でもクリアな音声を録音できるという。

このほか、「Adobe Firefly」が搭載されており、動画や画像、音声などあらゆる素材を生成できる。音楽、効果音、写真、グラフィック、動画に加えて、Adobe FontsやAdobe LightroomプリセットなどのAdobe Stockアセットを無料で利用できる。