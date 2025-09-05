シーズンも佳境を迎えているドジャース・大谷翔平（31）。チームは目下、同じMLBナショナルリーグ西地区所属のサンディエゴ・パドレスと激しい首位争いを繰り広げている。スポーツ紙記者が語る。

「9月3日（現地時間）のパイレーツ戦では、投手として先発予定だった大谷選手が『体調不良』により登板を急遽回避。打者としては出場して結果を残したものの、チームは完封負けとなりました。この日は大谷選手がバッターボックスで鼻を啜る場面もありました」

6月中旬に投手復帰を果たした大谷だが、まさに満身創痍の出場が続いている。

「大谷選手は球団と話し合い、『試合で投げたほうがパフォーマンスが回復しやすい』という意図もあって“二刀流復帰”を予定より早めた。真面目な選手ですから、チームに迷惑はかけられないといった思いも強いはずです。

749日ぶりの勝利投手になったレッズ戦（8月27日）では、降板後の大谷選手がベンチで涙を堪えるような様子がテレビカメラに抜かれた。本人は試合後『感極まるところはないですけど』と“通常運転”でしたが、安堵の気持ちは大きかったでしょうし、復活までの道のりは決して平坦ではなかったでしょう」（同前）

前例のない二刀流を続ける上では、調整にも多くの時間がかかる。MLB担当記者が語る。

「DHでの出場のみだった昨年と比べると、試合前にキャッチボールなどの調整が必要なので、球場に来るのは明らかに早くなりました。娘さんが生まれた直後はかなりギリギリの時間に来ることもありましたが、“二刀流復帰”を果たしてからは試合後のケアの時間もあり、球場にいる時間は長くなっていますね」

プール、屋外テラスでLAの夏

今年4月、妻・真美子さん（28）との間に第一子となる長女が誕生している大谷。子育ての比重も、少しずつ変わりつつあるという。在米ジャーナリストが語る。

「大谷選手の“球場での仕事”が増えるにつれて、真美子さんが担当する家事や子育ての比重は多くなったと聞いています。真美子さんの実母が第一子の誕生からLAに滞在し、継続して子育てをサポートしているそうですが、料理は主に真美子さんが担当。

真美子さんは実業団時代に“お店のようなクオリティ”と紹介されたほどの料理上手で、その腕前はさらに上達しているといいます」

野球も育児も忙しい時期だが、2人はともに自宅で“リフレッシュ”を図っているようだ。大谷は8月7日発売のスポーツ総合雑誌『Number Web』のインタビューで、身の回りの幸せについてこう語っていた。

〈今日はこれから帰って娘をプールに入れてあげたいので、家に帰るのが幸せかな〉〈（プールには）僕も入りますし、妻も一緒に入りますよ〉

「夫婦は自宅のプールで娘や愛犬・デコピンと触れ合ったり、プールサイドで日光浴をしたりして、“幸せ時間”を過ごしているそうです。そのまま屋外のテラスで食事を取ったりして、一家でLAの夏を楽しんでいると聞きました。

加えて真美子さんは空いた時間、バスケットのシュート練習をして気晴らしをしていると聞いています。元アスリートですから、リフレッシュの方法も大谷選手と似ているのかもしれませんね」

家族とともに心身のコンディションを整えながら、大谷は世界一の称号を獲りにいく。