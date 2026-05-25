敵地ブルワーズ戦【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間25日・ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ブルワーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数無安打2四球だった。チームは連勝で地区首位をキープした。相手先発スプロートと対戦した第1打席ではストレートの四球で出塁。2回の第2打席では鋭い当たりも左直だった。1点を追う4回には2死満塁で第3打席を迎え、冒頭の間に三走が生