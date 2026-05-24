◇ナ・リーグドジャース―ブルワーズ（2026年5月23日ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に「1番・DH」で出場。3試合ぶりで今季16度目となるマルチ安打を記録し、メジャー通算1100安打に到達した。先頭打者として打席に立った初回はフルカウントからブルワーズ先発の左腕・ガサーが投じた内角スイーパーに手が出ず、見逃し三振。3回もスイーパーに二飛、4―3と