◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、７回９２球を投げて７安打を浴びて３奪三振のみだったが、１３個のゴロアウトを奪って１失点で抑え、３登板ぶりの白星となる４勝目をつかんだ。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は３打数無安