「うちの子の可能性を潰す気か！」店内で暴れる子どもに注意したら、父親がまさかの逆ギレ

多くの人で賑わう商業施設では、ほとんどの客がマナーを守っている。ところが、まれに迷惑行為に及ぶ人もいるようだ。関東在住の40代男性（サービス・販売・外食）から、目を疑うような親子に遭遇したという投稿が届いた。

商業施設に勤務している男性。ある日アルバイトスタッフから「とんでもない親子が暴れている」と相談を受けた。現場に駆けつけると、信じられない光景が広がっていた。

「子どもが商品を投げたり倒したり踏んだりして暴れている。親は？…少し離れた所から、『がんばれー凄いすごーい、やれーやれー』と笑って応援？」

「これはダメな人達」と判断した男性は、子どもに近寄って、「やめようね」と注意したのだが、これがさらなるトラブルの始まりだった。(文：長田コウ)

「人としてのモラルや常識を学んでと思いました」と本音

男性が子どもに注意をした途端、後ろから父親の怒声が飛んできた。

「なんで止めさせるんだー」

驚いた男性は思わず「はぁっ！？」と振り返った。近づくと、男性より小柄な父親は一度後ずさりをしたものの、威厳を見せようとしたのか再び前に出てきて、驚きの言葉を口にした。

「なんで止めさせるんだ、うちの子どもの可能性を潰す気か！」

男性が「可能性？子どもが怪我をする可能性？子どもが児童相談所に保護される可能性ですか？」と聞き返すと、父親はさらにヒートアップした。

「そうじゃねえよ、子どもの未知数の才能が何で開花するかわからないだろう！」

独自の教育論を延々と語り出した父親に対し、埒が明かないと感じた男性は、近くにいたアルバイトに「保安に電話して、商品の損害確認して」と指示をした。すると、状況を察したのか、離れていた母親と子どもが「もういいじゃんよ！行こうよ！」と声をかけ、父親は渋々その場を去って行ったそう。

親として子どもの可能性を信じたい気持ちも分かるが、公共の場で人に迷惑をかけてまですることではない。男性は、当時の心境をこう明かし、投稿を結んでいる。

「子どもの可能性よりも、人としてのモラルや常識を学んでと思いました」

※キャリコネニュースでは「あなたが目撃した衝撃クレーマー」をテーマにアンケートを行っています。回答はこちらから。https://questant.jp/q/BNPYRIJ9