ºØÆ£Í¤¼ù»á¡Ö¡É¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡É²óÅú¡É
¸µÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¤Ç¼Â¶È²È¤ÎºØÆ£Í¤¼ù»á¡Ê37¡Ë¤¬3Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡È¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡¢¤Ã¤Ý¤¤¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¡û¡×¤Î»¥¤ò¤¢¤²¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î·ù¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Þ¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡Ö¡û¡×¤Î»¥¤ò¤¢¤²¤¿¡£MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤ä¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡ÖÅö»þ¡¢¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¤¬¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤Æ³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤¢¡¢½Ð¤¿¤¤¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¾¾ºä¤µ¤ó¤Î¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÊý¤È¡¢ºØÆ£Í¤¼ù¤Î¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÊý¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡É¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò»È¤Ã¤¿¿Í¡É¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
19Ç¯Á°¡¢ºØÆ£»á¤ÏÁá°ðÅÄ¼Â¶È¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÂç²ñ·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ÈÁÔÀä¤ÊÅê¼êÀï¤ò±é¤¸¤Æ¡¢ºÆ»î¹ç°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢4¡Ý3¤ÇÅê¤²¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¥º¥Ü¥ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÅÁð¤«¤é¡È¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÂåÂÇMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡¢Ìîµå¹¥¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥È°ë»³¤µ¤ä¤«¤Ï¡Ö¡È²øÊª¡É¤È¤«µ»½Ñ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤´¤¤¤«¤é¤¢¤ÀÌ¾¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤À¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥«¥Á¤ÎÊý¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£ºØÆ£»á¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤â¤Ã¤È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤¬¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢°ÛÍÍ¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡¢Çä¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡¡ºØÆ£»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢½µ´©»ï¤Î¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¡£ËÜÅö¤ËËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸å¤í¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Ã¤Á¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥Õ¥ê¤·¤ÆÍè¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¤¡¢¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¤È¤¤Î¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£