「もう迷いなく」はじめしゃちょー、結婚の決め手を明かす「相手の解像度がすごい高い」

8月31日、先日結婚を発表したはじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルを更新。結婚相手の女性と交際に至るまでの経緯を振り返った。

今回の動画では、先日一般女性との結婚を発表したはじめしゃちょー。が、友人のYouTuberらに結婚を報告する企画が行われた。

この中で、結婚相手の女性との馴れ初めを聞かれたはじめしゃちょーは、知り合って長い期間を経てから交際に至ったと説明しつつ、「本当勢いで結婚したとかではなくて」「相手の解像度がすごい高いのが結構大きくて」と語った。

また、“どのタイミングで相手と付き合いたいと思ったのか？”といった質問には、「すごい話した気がする。付き合う前から、元々その意識してない中で、結婚したらどういうのがいいか、とか。なんとなく理想とか、そういう話し合ってるうちに、すごい話せる人だなっていう」と、会話を通じて親交を深めていったと回想。

さらに、「もう迷いなくというか」「（話が）噛み合うし、性格上の部分かな」と、結婚の決め手についても明かしていた。