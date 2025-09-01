TVアニメ『魔法少女育成計画restart』が2026年に放送されることが決定し、あわせてティザーPVが公開された。

原作は、「このライトノベルがすごい！文庫（宝島社）」より刊行中の人気ノベルシリーズ『魔法少女育成計画』。2016年にTVアニメ化された。

公開されたPVでは、アニメ本編の映像が一部使用され、新たな魔法少女たちの姿を見ることができる。

また、8月29日から8月31日に開催された『Animelo Summer Live（アニサマ）2025 "ThanXX!"』では、OPアーティスト・茅原実里が本作の主題曲「No tears here」を世界最速で歌唱した。

あわせてメインスタッフ情報も公開。監督を橋本裕之、シリーズ構成を吉岡たかを、キャラクターデザインを伊藤雅子、音響監督を飯田里樹がそれぞれ務める。

コメント橋本裕之（監督）今回も前回に引き続きアニメーション監督をさせていただくことになりました、橋本裕之です。前回の無印の放送から気が付けば10年近く経ちましたが、またこうして『魔法少女育成計画』のアニメに関われて本当に嬉しいです。今回も無印と同じく大勢のキャラクター達の人間模様が複雑に絡み合ってますので、その辺りアニメでどうなってるか楽しみにしていただければと思います。『まほいく』のアニメ化はいつも大変な思いですが（笑）、それでもやりがいを感じる作品ですしやっぱり作ってる時はめちゃくちゃ楽しいです。ぜひ放送をよろしくお願いします。

吉岡たかを（シリーズ構成・脚本）再び『魔法少女育成計画』に携われることを、とても嬉しく思っています。前作に続き橋本監督とご一緒できるのは心強く、シリーズ構成・脚本としての作業もすでに完了しました。今回の『restart』では、前作とは異なる舞台設定と、新たに登場する魅力的なキャラクターたちが物語を大きく動かしていきます。ミステリータッチの展開はスリリングで、映像化が難しいと感じていた部分も多かったのですが、アニメだからこそ表現できる形を模索しました。その挑戦の成果を、原作を愛する方々にも、初めて触れる方々にも楽しんでいただけるはずです。ぜひ放送を楽しみにお待ちください。

伊藤雅子（キャラクターデザイン）『魔法少女育成計画restart』アニメーションキャラクターデザインをさせていただくことになりました。初めてキャラクターデザインという役職を任せていただいたので、私自身すごく緊張しています。『まほいく』は前回の無印のときから参加していた作品（無印ではSDキャラデザインとして参加）ですので思い出深くあり、再び参加できることを大変嬉しく思います。マルイノ先生のキャラクターはどれも魅力的でかわいいのでアニメでできるだけ再現できるようにがんばりました。

茅原実里（オープニング主題歌アーティスト）あらためまして、『魔法少女育成計画restart』TVアニメ化、おめでとうございます。『まほいく』の朗読劇では魔王パム役を演じましたが、再びご縁があり、オープニング主題歌を担当させていただくことになりました。タイトルは「No tears here」です。作詞は畑亜貴さん、作曲・編曲はQ-MHzさんにご担当いただき、戦う魔法少女、そして戦わない魔法少女たちに、いまの私自身を重ね合わせながら制作しました。楽曲はすでに完成していますが、リリースはもう少し先になります。アニメの放送とあわせて楽しみにしていただけたら嬉しいです。私もみなさまと一緒に、その瞬間を心待ちにしています。（文＝リアルサウンド編集部）