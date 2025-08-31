USJ×『バイオハザード』コラボフードがおいしそう 今年はウェスカーがドリンクに初登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、9月4日（木）から「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」、9月5日（金）から「ハロウィーン・ホラー・ナイト」を開催。「ハロウィーン・ホラー・ナイト」には、昨年好評だった『バイオハザード』のライブ・ホラー・アトラクション「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」がパワーアップして帰ってくる。それに先駆け、9月3日（水）からはレストラン「フィネガンズ・バー＆グリル」にオリジナルフードが登場。ショップ「シネマ 4-D ストア」にはオリジナルグッズが並ぶ。
【写真】今年はウェスカーが初登場！ 『バイオハザード』コラボドリンクがおしゃれ
■「ステーキセット」にはハーブも
今年の「バイオハザード・ナイト・オブ・ヒーローズ」は、日本語バージョンと英語バージョンの2言語で開催。
本アトラクションは、その昔に打ち棄てられ、無数のゾンビとクリーチャーがうごめく無法地帯と化したアンブレラの研究施設へと迷い込んだゲストが、駆けつけたクレアやクリス、レオンやジルとともに、大量のゾンビ、そしてさらなる恐怖が襲い来る地獄のラボから脱出を目指す360度楽しめるライブ・ホラーだ。
開催に先駆け、9月3日（水）からはレストラン「フィネガンズ・バー＆グリル」にオリジナルフードが登場。
クリスのタフな精神と肉体を支える「クリス・レッドフィールド ステーキセット」は、グリーンやレッドのハーブが添えられているのがユニークだ。
また『バイオハザード』のヒーローたちをイメージした「スペシャルドリンク＆コースターセット」も登場。「ジル・バレンタイン 〜レモンジンジャエール〜」「レオン・S・ケネディ 〜コークモヒート〜 」「クレア・レッドフィールド 〜ベリールージュソーダ〜」「アルバート・ウェスカー 〜スモークティ〜」の4種類で、ウェスカーは初登場となる。
加えて、「シネマ 4-D ストア」にはオリジナルグッズが登場。対バイオテロ部隊「BSAA」北米支部のエンブレムとバックプリントが目を引くクールな「Tシャツ」や、作中に登場するサイドパックをイメージした「3WAYバッグ」、対バイオテロ部隊「BSAA」北米支部のエンブレムが大きくデザインされた「フェイスタオル」などがラインナップとなっている。
TM ＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．
（C）CAPCOM
