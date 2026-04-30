日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気メニュー「サムライマック」シリーズの新商品「炙（あぶ）り醤油（しょうゆ）風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を5月7日から期間限定で販売します。【衝撃！】「サムライマック」新商品の“断面”具材詰まりすぎ！プレゼントキャンペーンの詳細も！サムライマック「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」は2021年4月に販売を開始。100％ビーフパティ2枚、チェダーチーズ2枚などをサン