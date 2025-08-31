フランクフルト堂安律は、ホッフェンハイム戦で全得点に関与した

ドイツ1部フランクフルトは現地時間8月30日にブンデスリーガ第2節でホッフェンハイムと敵地で対戦し、3-1で勝利。

先発した日本代表MF堂安律は2ゴール1アシストと全得点に絡む活躍で勝利の立役者となった。現地メディアでは「非の打ち所がない」と最高評価を受けていた。

堂安は前半17分に得意の左足で鮮やかなミドルシュートをゴール左へ蹴り込んで先制ゴールを挙げると、同27分にも左からのラストパスをゴール前で押し込んで追加点をゲット。加入後、公式戦3試合で4得点とハイペースでゴールを重ねている。

さらに後半6分には右サイドからカットインし、左足のパスでMFジャン・ウズンのゴールをアシスト。チームの3ゴール全てに絡む活躍でチームを勝利へと導いた。

ドイツ紙「Frankfurter Rundschau」は「試合の勝者、堂安。不運のワヒ」と活躍が対照的だった2人の名前を見出しにとってパフォーマンスの評価を伝えた。そして、堂安について「非の打ち所がない」と最高評価を与え、「これ以上は望むべくもない。1点目はまさに傑作」などと称賛していた。

2100万ユーロ（約36億円）という高額な移籍金でフランクフルトへやってきた堂安は、その数字が物語る期待の大きさに見事に応えるパフォーマンスを続けている。（FOOTBALL ZONE編集部）