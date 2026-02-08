ホッフェンハイム
ドイツ・バーデン＝ヴュルテンベルク州の都市であるジンスハイムのホッフェンハイム地区を本拠地とするスポーツ総合クラブ。
2026年8月8日
2026年8月5日
-
佐野航大がオランダ王者PSVへ移籍合意、メディカルチェック後に正式契約
移籍金は最大1700万ユーロ（約31億円）、5年契約とオランダ紙が報道
FOOTBALL ZONE
-
佐野航大がPSVアイントホーフェンへの移籍に合意、移籍金は最大30億円超
移籍金は最大約30億6000万円の5年契約で、近日中に正式発表される見込みだという
東スポWEB
-
佐野航大がPSV移籍へ、試合当日に「プレーしたくない」と監督に直訴
現地8月4日のCL予選オリンピアコス戦を佐野は出場辞退したとのこと
FOOTBALL ZONE
2026年8月4日
2026年7月18日
2026年7月5日
2026年7月3日
2026年7月2日
2026年5月17日
2026年3月18日
2026年3月5日
-
三笘薫が前半で負傷交代 日本代表の負傷者状況をまとめる
リバプールの遠藤航は2月11日のサンダーランド戦で負傷
FOOTBALL ZONE
-
日本代表DF町田浩樹がSNSで報告
サッカーダイジェストWeb
2026年2月23日
2026年2月9日
-
ブンデスリーガ公式が日本選手のベスト11を公開 韓国メディアが反応
サッカーダイジェストWeb
-
ドイツ代表のゴールを守るのは誰?2026年W杯でドイツ代表のゴールを守るか
theWORLD（ザ・ワールド）