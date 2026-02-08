ホッフェンハイム

ドイツ・バーデン＝ヴュルテンベルク州の都市であるジンスハイムのホッフェンハイム地区を本拠地とするスポーツ総合クラブ。

2026年8月8日

2026年8月5日

2026年8月4日

2026年7月18日

2026年7月5日

2026年7月3日

2026年7月2日

2026年5月17日

2026年3月18日

2026年3月5日

2026年2月23日

2026年2月9日

2026年2月8日