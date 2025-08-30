神戸DF永戸勝也が古巣・横浜FMと対戦

ヴィッセル神戸は8月30日、J1リーグ第28節で横浜F・マリノスと対戦し1-0で勝利した。

6月に横浜FMから神戸へ移籍したDF永戸勝也は初の古巣戦となったなか、アウェーサポーターからのブーイングについて「反応してくれるだけありがたい」と言及した。

永戸は法政大学から2017年にベガルタ仙台に加入しプロデビュー。鹿島アントラーズへを経て22年に横浜FMへ加入し、正確なキックでチームのキーマンとして活躍を続けてきた。今季はチームが低迷するなかで主力としてプレーしていたが、6月9日に神戸加入が決定した。

そんな永戸は古巣戦で左サイドバックとしてスタメン出場すると、アウェーサポーターからはボールを持つたびにブーイングをあびせられていた。これに「反応してくれるだけありがたいなと」と触れ、「（特段燃えるとかは）ないですね。特に寝れないとかはなかったですね」と明かした。

さらに前半途中に自陣からのFKの場面で永戸がキッカーを務めると、蹴る前から大ブーイングされたが、その際に神戸サポーターからは拍手が送られる場面もあった。

「神戸のサポーターが拍手でかき消してくれたのでそっちが力になりました。試合出てる以上は神戸のためにプレーしますし、神戸の選手としてやっているので、ありがたかったです。リーグ戦自体も負けたり引き分けの流れだったので、またここから連勝していかないといけないですし、古巣だからってあまり（意識とかは）ないですね」と、神戸サポーターへ感謝の言葉を述べた。

永戸自身、シーズン序盤は残留争いしているチームでプレーし、6月以降は優勝争いしているチームと落差のあるなかで、「自分が選んだ道ですし、本当に自分が決めてここにきてるので、言い訳せずに頑張るだけ。今を頑張りたいという気持ちです」と力強く締めくくった。（FOOTBALL ZONE編集部・小西優介 / Yusuke Konishi）