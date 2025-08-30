イングランド代表のメンバー発表！ アーセナルから最多4名…スペンス＆アンダーソンが初招集
イングランドサッカー協会（FA）は29日、9月に控えたFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むイングランド代表のメンバー24名を発表した。
FIFAワールドカップ26欧州予選のグループGからLは今年3月に開幕している。グループステージを首位で終えると、その時点で来年に控えた本大会の出場が確定。2位で終えたチーム、そして3位以下のチームのうち、UNL2024−25のグループステージを1位で終えたチームの中で、UNL総合ランキングの上位4チームを加えた合計16チームが、ノックアウト形式の2次予選に進む。
UEFAネーションズリーグ（UNL）2024−25はまさかのリーグBとなっていたイングランド代表は、FIFAワールドカップ26欧州予選でグループKに組み込まれており、アルバニア代表、アンドラ代表、セルビア代表、ラトビア代表と同居。トーマス・トゥヘル新監督の下、ここまで3戦全勝と好スタートを切っていた。9月シリーズでは、6日にアストン・ヴィラの本拠地『ヴィラ・パーク』にアンドラ代表を迎え、9日にはアウェイの地でセルビア代表と対戦する。
そんな2試合に向けて、トゥヘル監督が選んだ24名のメンバーが発表された。MFデクラン・ライスやFWハリー・ケインらの“常連組”が順当にリスト入りしており、DFマルク・グエイ、DFティノ・リヴラメント、FWジャロッド・ボーウェン、FWマーカス・ラッシュフォードは3月シリーズ以来の招集。度重なるケガに悩まされていたDFジョン・ストーンズは昨年10月以来、MFアダム・ウォートンはEURO2024以来の“スリーライオンズ”復帰を果たし、両者ともにトゥヘル体制下では初招集となった。
また、トッテナム・ホットスパーの左サイドバックとして不動の地位を確立したDFジェド・スペンス、ノッティンガム・フォレストの中盤を支えるMFエリオット・アンダーソンが、A代表に初招集されている。
一方で、負傷中のMFジュード・ベリンガム、MFコール・パーマー、FWブカヨ・サカといった面々は、今シリーズでは招集外。今夏にバーンリーへ完全移籍したDFカイル・ウォーカー、レアル・マドリードへ完全移籍したDFトレント・アレクサンダー・アーノルドらも外れている。
今回発表されたイングランド代表のメンバー24名は下記の通り。
▼GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）
▼DF
ダン・バーン（ニューカッスル）
マルク・グエイ（クリスタル・パレス）
リース・ジェームズ（チェルシー）
エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
マイルズ・ルイス・スケリー（アーセナル）
ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）※初招集
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
▼MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）※初招集
モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
デクラン・ライス（アーセナル）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）
▼FW
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）
エベレチ・エゼ（アーセナル）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）
