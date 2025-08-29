TBS¥É¥é¥Þ¡ÖVIVANT¡×»£±ÆÈÉ¤¬±¿ÈÂºî¶È¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî»ö¸Î¡¡±¿Å¾¼ê»àË´¡¡¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Î»³´ÖÉô¤Ç
¥³¡¼¥«¥µ¥¹ÃÏÊý¤Î¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Ç¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ»£±ÆÈÉ¤¬±¿ÈÂºî¶È¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æ»Ï©¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î27Æü¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Î¼óÅÔ¥Ð¥¯¡¼¤«¤é¼Ö¤Ç3»þ´Ö¤Û¤É¤Î»³´ÖÉô¤Ç¡¢ÍèÇ¯ÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖVIVANT¡×¤Î»£±Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê´Ê°×¥È¥¤¥ì¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æ»Ï©¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¸½ÃÏ¤Î±¿Å¾¼ê¡Ê52¡Ë¤¬»àË´¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿48ºÐ¤ÎÃËÀ¤âÏÓ¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿ÈÂºî¶È¤Ï»£±ÆÈÉ¤¬¸½ÃÏ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÍÍê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï±¿Å¾¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤Î¥ß¥¹¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ãTBS¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤Î¤´°äÂ²¤Ë¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éé½ý¤µ¤ì¤¿Êý¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤¤´²óÉü¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤è¤êÆþÇ°¤Ê²¼¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿8·î27Æü¤«¤é»£±Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ª¤è¤Ó»£±ÆºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¼þÊÕÆ»Ï©¾õ¶·¤äÅ·¸õ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É³Æ½ê¤òÅÀ¸¡Ãæ¤Ç¤¹¡£