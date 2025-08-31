この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が公開した動画「【衝撃】491億円の税金で建てた再開発ビル…2年で“空きテナントだらけ”の末路」さいたま市大宮駅前の再開発ビル「大宮門街（おおみやかどまち）」が“空きテナントだらけ”になっている現状とその背景をレポートしている。



動画は、1日の乗降客数100万人を誇る巨大ターミナル・大宮駅の紹介から始まる。駅から徒歩3分という好立地に「税金491億円、総工費658億円かけて作られたのに、テナントが全然入ってなくてガラガラの商業施設がある」と問題を提起。2022年4月にオープンしたこの複合施設が、なぜ閑散としてしまったのか、その謎に迫った。



続いて、施設の成り立ちを歴史から紐解く。かつてこの場所には、長年地域住民に親しまれた「中央デパート」があったが、時代の変化と、ルミネやSOGOなどが立ち並ぶ西口の発展に対し、東口の再開発は遅々として進まなかったという。その理由について動画では「昔ながらの商店街とかお店っていうのが非常に多く集まっている地域で、土地の所有者が多岐にわたっていて…再開発のプロジェクトを進めるのが非常に難しい」と、権利関係の複雑さを指摘した。



満を持して誕生した「大宮門街」だが、内部を歩くと、1階から空きテナントが目立ち、上層階はクリニックや美容サロンが中心のフロア構成になっている。「商業施設っていうよりは医療系の施設が多すぎるんですよね」と語るSHOさん。「どういう人を集客したいのかみたいなのがちょっと分かりにくいなっていう印象はありました」と、コンセプトの曖昧さが客足を遠のかせている可能性を示唆した。



最後には「今後この大宮門街の発展を僕は大注目しております」動画を締めくくった。巨額の税金が投じられた再開発プロジェクトの行方に、多くの市民が関心を寄せている。