¡¡29Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸ø¼¨¤Çµð¿Í¤ÏÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ÈÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤Ï28Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¹ÅçÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢2²ó50µå6°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ4¡Ë¤ÇKO¤µ¤ì¤Æº£µ¨2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç5²ó81µå3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÇÆüÊÆÄÌ»»199¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿28Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2²ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ²÷µóÃ£À®¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.20¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È1¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤Ï»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡¢Àô·½ÊåÅê¼ê¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¤ò¾º³Ê¤µ¤»¡¢·×5Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£ºå¿À¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡¢DeNA¤Ï¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤òÅÐÏ¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç53»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.214¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢19ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë