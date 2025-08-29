「焼肉ライク」で“月見焼き肉” 2種のカルビの旨みをとろっと卵が包み込む
「焼肉ライク」は、9月16日から、秋限定の『匠カルビ＆大判カルビセット』を販売する。濃厚な卵黄を絡めて楽しむ“月見”スタイルで、2種のカルビそれぞれの旨みを堪能できるこの時期だけの特別メニュー。卵のまろやかさと2種のカルビのジューシーさが織りなす、焼肉ライクならではの月見焼肉を楽しむことができる。
【写真】ご飯に乗せて…ぜいたく「TKG」に
卵と絶妙に絡むよう、最適な厚みでカットした『大判カルビ』は、さっと焼くだけで脂がとろけ、やわらかくジューシーに。口いっぱい頬張れば、噛むほどに甘味が広がり、そのままでも十分満足できる味わいと食べ応えとなっている。
『匠カルビ』は、冷凍せず新鮮なまま扱うことで、肉本来の旨みを逃さず、焼けば表面は香ばしく、中はジューシー。濃厚な肉汁と旨みを存分に堪能できる。
どちらの肉も卵に絡めれば、黄身が旨みを包み込み、脂のコクがまろやかに。卵黄をごはんに落として「焼肉 on Rice」にすれば、肉の旨みとごはんが一体になるぜいたくな“焼肉TKG”に変身する。
【写真】ご飯に乗せて…ぜいたく「TKG」に
卵と絶妙に絡むよう、最適な厚みでカットした『大判カルビ』は、さっと焼くだけで脂がとろけ、やわらかくジューシーに。口いっぱい頬張れば、噛むほどに甘味が広がり、そのままでも十分満足できる味わいと食べ応えとなっている。
『匠カルビ』は、冷凍せず新鮮なまま扱うことで、肉本来の旨みを逃さず、焼けば表面は香ばしく、中はジューシー。濃厚な肉汁と旨みを存分に堪能できる。
どちらの肉も卵に絡めれば、黄身が旨みを包み込み、脂のコクがまろやかに。卵黄をごはんに落として「焼肉 on Rice」にすれば、肉の旨みとごはんが一体になるぜいたくな“焼肉TKG”に変身する。