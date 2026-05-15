二人だけのランチやディナーは、その先、親密な関係へと進んでいくための大切なファーストステップ。意中の女性を誘い出すなら、迷う隙を与えずに「行く！」と言わせたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性252名に聞いたアンケートを参考に「思わず『行っちゃおうかな』と応えたくなる食事デートの誘い文句９パターン」をご紹介します。【１】「最近グチとかこぼせてる？俺でよければ話して」と、「聞き役」を口