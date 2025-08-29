「フィリーズ１９−４ブレーブス」（２８日、フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手が衝撃の１試合４本塁打を放った。ナ・リーグ本塁打王争いでドジャースの大谷翔平投手と一騎打ち状態のスラッガーは３点を追う初回に７試合ぶりの本塁打となる４６号ソロ放ち、単独トップに立つと、四回の第３打席では右翼席へ４７号２ランを叩き込む。五回には逆方向の左中間へ２打席連発、この日３本目のアーチとなる３ラン架けて本拠地を熱狂させた。さらに七回の打席で３打席連続となる４９号３ランを放った。

大谷はこの日は試合なし。本塁打は２４日のパドレス戦を最後に３試合連続で出ておらず、小休止状態となっている中で、シュワバーの大爆発に、ＳＮＳでは「一気に大谷さんのホームラン王キツくなった」、「マジでえぐいな」、「笑ってしまうレベル」、「３年連続本塁打王はもう無理やな」、「大谷さん本塁打王ピンチやん」、「ほぼ確定だったＭＶＰも怖いかも」と衝撃が走っていた。