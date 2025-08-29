この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気IT・ビジネス書作家・戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【これはおすすめ】カーボン製の高級三脚と、磁石固定のスマホ用三脚がIIね！『Ulanzi JJ03 & JJ06』をレビューします」と題した動画を公開。戸田氏は動画の中で、Ulanziから発売された新作三脚2種類についての詳細な使用感と独自の評価を語った。



今回取り上げたのは、主にカメラ向けの高級カーボン三脚「JJ-06」と、MagSafeなど磁石固定に対応するスマホ三脚「JJ-03」。まずJJ-06について戸田氏は「各部のパーツが、すごいね、ガンメタに近いグリーンなんですよ。非常にね、質感がいいですね」と外観や手触りの高級感を強調。その上で「レバー式だと足伸ばすの簡単なんですよ。一番伸ばしたい時はレバーを一気にまとめてあげます。めちゃくちゃ速いですよね。プロの道具って感じしますね」と、プロも満足の操作性に舌を巻く。



また、撮影用途に特化したこだわりとして「僕の会社のメンバーはレバーじゃなきゃ嫌だという人ばかり」と述べ、「もし緩んできてしまったならば、六角レンチで増し締めしてあげれば、またしっかり止まるようになる」というメンテナンス性の高さにも注目した。加えて、可動域やパーツの実用的な設計、持ち運びやすさについても言及し、「1.7キロ台で運べる三脚としては、めちゃくちゃいいのではないでしょうか」と絶賛。「カーボン三脚って高いので、約5万円ぐらいですけれども、コスパもね、悪くないんですよ」と独自のコストパフォーマンス観を示し、77点の高得点を付与した。



一方、スマートフォン用のJJ-03については「MagSafeで取り付けられるの、便利ですよね」「128グラム。めちゃくちゃ軽いですよね。これならカバンの中に常備しておいても負担にならない」と携帯性と簡単セットアップに好印象。さらに「VLOGとか撮ってる方とか、家族写真撮りたい方には、非常に良いのではないでしょうか」と、その活用シーンを提案。こちらにはライバル商品が多いことを理由に65点の評価としたが、「作りはかなり良くて、材質もうまく組み合わせて作られています」と質感の高さも忘れず伝えた。



動画のラストで戸田氏は「このカーボン製の三脚は、僕はめちゃくちゃ大好きで、素晴らしい作りだと思います。動画を撮るのが、お仕事の我々にとっては、ものすごくいい製品だな、というのが分かります」と改めておすすめポイントを総括した。