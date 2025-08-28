様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム
サンワサプライ株式会社は、人気のeシリーズ「eデスク」「e電動昇降デスク」「eテーブル」に、新色「薄い木目天板×ブラックフレーム」を追加発売した。落ち着いた木目天板とブラックフレームの組み合わせが、オフィスや書斎など様々な空間に自然に調和する。既存のカラーに加え、より豊富なバリエーションからお選びいただけるようになった。安心の日本製「eシリーズ」は、設置場所に合わせて細かくサイズを選択可能、最短2週間でお届けできる。
■新色「薄い木目×ブラック」
既存のカラーに加え、「薄い木目天板×ブラックフレーム」が新たに登場し、ラインナップがさらに豊富になった。欲しいサイズ・色に合わせたピッタリのデスクが見つかる。
■eデスク「ED-SK〇BKLMシリーズ」
新色「薄い木目天板×ブラックフレーム」を迎え、eデスクは1500通りから1800通りへ、より豊富な製品ラインナップからお選びいただけるようになった。幅5cm単位×奥行き6種類×高さ2種類×カラー6色から選べ、欲しいサイズ・色に合わせたピッタリのデスクが必ず見つかる。
■e電動昇降デスク「ERD-ER〇BKLMシリーズ」
新色「薄い木目天板×ブラックフレーム」のe電動昇降デスクは、オフィスに落ち着きと上質感をプラスし、様々なインテリアに調和する。天板の高さを735〜1235mmまでボタン操作で昇降でき、「立つ」「座る」を交互に行うことで、健康維持・作業効率の向上・コミュニケーションの活性化を図ることができる。
■eテーブル「MEF-〇BKLMシリーズ」
eテーブルは、複数台並べることでオフィス全体に統一感が生まれる。さらに、スタイリッシュな印象を与える新色「薄い木目天板×ブラックフレーム」で、より洗練された印象に。シンプルでスッキリとしたデザインで様々な用途に使用できる四本脚のデスクだ。
■eデスク（薄い木目＋ブラック）「ED-SK〇BKLM」
