霧島連山の新燃岳で28日午前4時53分に噴火が発生し、噴煙が火口から5500mの高さまで上がりました。

30分後の午前5時23分現在も噴火が続き、噴煙の高さは4500ｍで、気象台は「連続噴火が継続している」としています。多量の噴煙が南に流れています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、大きな噴石が火口からおよそ３ｋｍまで、火砕流がおよそ２ｋｍまで達する可能性があります。気象台は、火口からおよそ３ｋｍの範囲では警戒を呼びかけています。

風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠くまで風に流されて降るおそれがあるため注意が必要です。

新燃岳では、６月下旬から噴火活動が継続しています。噴煙が5000ｍを超えたのは、7月３日以来です。7月3日には午後1時49分の噴火で5000ｍまで上がりました。その前には2018年４月５日に噴煙の高さが5000ｍの噴火が発生しています。

降灰予報（詳細）

午前９時まで現在の噴火が継続した場合、２８ 日午前１１時までに鹿児島県霧島市と宮崎県小林市では多量の降灰があり、降灰は鹿児島県南九州市まで予想されます。

２８日午前１１時までに予想される降灰量は各市町村の多いところで次のとおりです。

▼多量 鹿児島県：霧島市 宮崎県 ：小林市

▼やや多量 宮崎県 ：都城市

▼少量 鹿児島県：湧水町、曽於市、姶良市、鹿児島市、鹿屋市、垂水市、

伊佐市、薩摩川内市、さつま町、指宿市、日置市、南さつま市、

南九州市、大崎町

宮崎県 ：えびの市、高原町

多量の降灰が予想される範囲内では、不要な外出や車の運転を控えてください。 やや多量の降灰が予想される範囲内では、傘やマスク等で防灰対策をして、徐行運転を心がけてください。

