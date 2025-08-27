この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マンションの大規模修繕工事で、複数の施工会社から見積もりを取ったものの、「なんだか金額が似ているな」「対応が不自然だな」と感じたことはありませんか？実は、それらは談合のサインかもしれません。



公正取引委員会が大規模修繕工事における談合について調査に乗り出すなど、業界全体が大きな転換期を迎えています。今回は、談合のサインを見抜く方法と、管理組合が取るべき対策について解説します。



■談合のサインを見抜く3つのポイント



不審に感じた場合、以下の3つのポイントをチェックしてください。



1. 見積もり額に大きな差がない

複数の施工会社から提出された見積もりの金額が、僅差で並んでいる場合は、談合を疑うべきです。通常、施工会社ごとに人件費や資材費、間接費用は異なるため、本来であれば見積もり額にはある程度の幅が出ます。

また、特定の会社が常に最安値になる、一般管理費が不自然に低いといったケースも要注意です。これは、特定の会社が工事を受注できるように、他の会社が見積もりを操作している可能性があります。



2. 見積もり提出後の対応が不自然

見積もり提出後の対応からも、談合の兆候は読み取れます。

やる気のないプレゼン: 明らかに受注する気がないとわかるような、やる気のないプレゼンを行う会社がある。

不調な雰囲気: 質疑応答などでも、他の会社が諦めているような不調な雰囲気が感じられる。

このような不自然な対応は、既に受注する会社が決まっており、他の会社は形式的に参加しているだけ、という出来レースになっている可能性があります。



3. セカンドオピニオンを嫌がる

管理組合がセカンドオピニオン（第三者の専門家）の導入を提案した際に、設計事務所が強く反対する場合は要注意です。これは、談合を疑っている第三者に入られると、不正が明るみに出ることを恐れている可能性があります。

逆に、快くセカンドオピニオンの導入に応じる場合は、談合のリスクが低いと判断できます。



■談合の疑いを感じたらどうすべきか



もし談合の疑いを感じたら、「とりあえず進める」という判断は絶対に避けてください。不透明なまま工事を進めてしまうと、後々高額な費用や施工不良といった問題に直面するリスクが高まります。

計画を一旦ストップする: 理事会の議案や総会の日程が決まっていたとしても、一度立ち止まり、計画自体を見直す勇気を持つことが重要です。

第三者の専門家（セカンドオピニオン）を入れる: 見積もりの比較だけでなく、設計仕様から見直すことで、談合の構造を根本から断ち切ることが可能です。

情報をすべて公開する: 談合の疑いがあること、第三者の専門家を入れること、計画を一時停止することなど、すべての情報を住民にオープンにし、誠実な姿勢で対応しましょう。



■信頼できる「セカンドオピニオン」の選び方



談合に巻き込まれないためには、信頼できる第三者の専門家を選ぶことが不可欠です。以下のポイントを参考に、適切なパートナーを見つけましょう。

設計監理方式にこだわらない: 複数の工事方式（CM方式、プロポーザル方式など）を提案できる専門家は、特定の方式に固執しないため、談合を組む可能性が低いと言えます。

実績が豊富である: 過去に談合の疑いがある案件を解決に導いた実績がある専門家は、交渉力が高く、安心して任せることができます。

第三者性を担保できる: 特定の施工会社や管理会社と癒着がなく、管理組合の側に立って公正に業務を遂行できる専門家を選びましょう。



談合は、目に見えないところで進行するため、自分たちのマンションも例外ではないと認識することが重要です。少しでも怪しいと感じたら、勇気をもって立ち止まり、株式会社さくら事務所のような専門家の力を借りて、健全な大規模修繕を実現しましょう。