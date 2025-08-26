ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ëµû²ðÆé¤ò ¥â¥é¥ó¥Ü¥ó¤«¤é¿å»ºÇä¾ì¸þ¤±¿·¾¦ÉÊ
¥â¥é¥ó¥Ü¥ó¤Ï2025Ç¯½©Åß¿·¾¦ÉÊ¤ò8·î10Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¡£¿å»ºÇä¾ì¸þ¤±¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ëµû²ðÆé¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö³¤¤Î¹¬ÆéÍÑ¥¹¡¼¥× ¤Ê¤´¤ß¡×¤ò¿·È¯Çä¡£¡Ö³¤Á¯ÏÂºÚ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¤Ö¤ê¾È¤ê¾Æ¤Î¤¿¤ì¡×¡Ö¤Ö¤êÂçº¬ÍÑ¤Ä¤æ¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö³¤¤Î¹¬ÆéÍÑ¥¹¡¼¥× ¤Ê¤´¤ß¡×¤Ï¡¢Çò¾ßÌý¤Ë¤«¤Ä¤ªÀá¡¢º«ÉÛ¤Î¤À¤·¡¢ÄÇÂû¤Î»Ý¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤æ¤º¤ÎÈéÆþ¤ê¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤Û¤Î¤«¤Ë¹¤¬¤ë¡£
ºàÎÁÀß·×¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¤¡¢¤¿¤é¡¢¤¨¤Ó¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖµû²ð¤ò350¡Á450g¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¡£¤«¤¡¢¤¿¤é¤ÎÇò»Ò¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤ê¹ë²Ú¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£3¡Á4¿ÍÁ°¡£750g¡¢ÀÇÈ´¤»²¹Í¾®Çä²Á³Ê380±ß¡£
¡Ö¤Ö¤ê¾È¤ê¾Æ¤Î¤¿¤ì¡×¤Ï»Å¹þ¤ß¤À¤ì¤È¾È¤ê¾Æ¤Î¤¿¤ì¤Î¥»¥Ã¥È¡£±ö¿¶¤ê¤ä¼òÀö¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÂ¿©¤Îµ»¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Ìò³ä¤ò»ý¤Ä»Å¹þ¤ß¤À¤ì¤ò³«È¯¡£²¼Ì£Ê´¤ò»Å¹þ¤ß¤À¤ì¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£100g¡¢Æ±180±ß¡£
¡Ö¤Ö¤êÂçº¬ÍÑ¤Ä¤æ¡×¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤Ä¤æ¡£Âçº¬¤ÎÀÚ¤êÊý¡Ê¸ü¤µ¡Ë¤ò1Ñ¤«¤é2Ñ¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¤Ö¤ê¤ÈÂçº¬¤ÎÈæÎ¨¤ò¡Ö5¡§6¡×¤«¤é¡Ö5¡§8¡×¤ËÄ´À°¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¿©´¶¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£300g¡¢Æ±200±ß¡£