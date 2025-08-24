沖縄尚学が3-1で日大三に勝利

第107回全国高校野球選手権大会は23日、沖縄尚学が日大三（西東京）に3-1で勝利し、同校初の夏の頂点に立った。歓喜に沸き立つ沖縄尚学ナイン、泣き崩れる日大三ナイン。しかし試合を終え、撮影された1枚に高校野球ファンも感動を隠せなかった。

熱戦を終えた両校は、清々しい表情で整列し、握手を交わして健闘を讃え合った。アルプスの挨拶などを終えて閉会式に臨むと、最後は記念撮影を行った。各校それぞれで写真を撮ると、そのあとは決勝に臨んだ2校が肩を並べた。

日本高等学校野球連盟公式X（旧ツイッター）は「連日、温かい声援を送っていただいた観客のみなさま、運営にご協力いただいたすべての関係者のみなさまに感謝いたします」と綴り、記念撮影の1枚を添えた。よく見ると、沖縄尚学と日大三が順不同に並んでおり、ファンも思わずぐっときたようだ。

「この並び方素敵」「今大会最高の1枚」「てっきり左が沖縄尚学で、右が日大三高だと思ったけど、入り混じってるのね。素敵」「閉会式終了後の両校一緒の記念撮影はエエよなー」と反響が寄せられた。（Full-Count編集部）